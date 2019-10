MadBid truffa o è affidabile | opinioni | trucchi per vincere | commenti sulle aste in

Fonte : correttainformazione

(Di sabato 12 ottobre 2019)è un nuovo sistema dionline che, già molto diffuso in Inghilterra, sta diventando sempre più famoso anche in Italia. Inl’asta inizia in un orario stabilito nel quale l’oggetto che si decide di mettere all’asta stessa ha un valore iniziale pari a zero euro. Ogni asta dura da 20 secondi a 30 minuti, tempo durante il quale ogni utente dovrà acquistare puntate equivalenti ad un valore compreso da 0,75 euro a 1, 30 euro. Ognuna di queste puntate porterà ad aumentare il valore dell’oggetto in questione di 0, 01 euro e farà i modo che il timer riparta. Ad aggiudicarsi l’oggetto messo in palio, pagando il valore che ha raggiunto nel frattempo e le spese di spedizione, sarà l’utente che ha fatto l’ultima puntata prima dello scadere del tempo. Molti, però, si chiedono quanto questo sito sia sicuro e, quanto, in realtà, esso rappresenti una. Le, ...