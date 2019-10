M5S : Salvini - ‘vecchio fondatore Grillo divora suoi figli’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “è stata una piccola storia triste, quella del vecchio fondatore che divora i suoi figli. Spiace soprattutto per i molti che nel Movimento Cinquestelle avevano visto una forza di rinnovamento e ora lo vedono protagonista del più maldestro tentativo di restaurazione mai visto nella nostra storia recente”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a ‘Qui ...

**M5S : Salvini - ‘a Napoli il Cda di Poltrone e sofà’** : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Più che una festa di popolo, quello dei Cinquestelle, purtroppo, pare un Consiglio d’amminisrazione di Poltrone e sofà. E il voto dell’Umbria del 27 ottobre sarà la prima, chiara, orgogliosa e democratica risposta al tradimento degli ideali originali del Movimento da parte di Grillo e Di Maio”. Lo afferma Matteo Salvini. L'articolo **M5S: Salvini, ‘a Napoli il Cda di Poltrone ...

M5S : Salvini - ‘a Napoli festa di laurea senza laureati’ : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – Italia Cinquestelle “è come quelle feste di laurea in cui ci sono quelli che la laurea non l’hanno avuta”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante un comizio a Foligno. L'articolo M5S: Salvini, ‘a Napoli festa di laurea senza laureati’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

"Non penso che Pd e M5S andranno lontano" - ha detto Salvini : "Non penso che andranno lontano, gli italiani non amano i traditori. E quindi noi ci prepariamo, studiamo, allarghiamo, cerchiamo di limitare i loro danni". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa elettorale al mercato di Perugia, rispondendo a una domanda sull'apertura del segretario dem Nicola Zingaretti a un'alleanza Pd-M5s, che ha parlato di un "potenziale di 47-48%". "Giudicheranno gli italiani. Io ...

Whirlpool : Salvini - ‘M5S da rivoluzione popolo e tener fuori operai da festa’ : Giano dell’Umbria (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Sentivo il Giornale Radio venendo qua che c’è la festa dei Cinquestelle a Napoli -chissà cosa hanno da festeggiare- che c’erano 30 operai della Whirlpool che rischiano il licenziamento e che volevano entrare e li hanno tenuti fuori. Passare dalla rivoluzione del popolo a tenere fuori gli operai dalla propria festa perché gli rovinano la festa. A me fa tristezza una roba ...

Whirlpool : Salvini - ‘M5S da rivoluzione popolo e tener fuori operai da festa’ : Giano dell’Umbria (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Sentivo il Giornale Radio venendo qua che c’è la festa dei Cinquestelle a Napoli -chissà cosa hanno da festeggiare- che c’erano 30 operai della Whirlpool che rischiano il licenziamento e che volevano entrare e li hanno tenuti fuori. Passare dalla rivoluzione del popolo a tenere fuori gli operai dalla propria festa perché gli rovinano la festa. A me fa tristezza ...

Zingaretti : “Pd e M5S sono oltre il 40% assieme. Proviamo a fare un’alleanza? Io dico di sì - altrimenti torna Salvini” : “Pd e M5s insieme rappresentano oltre il 40% dell’elettorato italiano. Se allarghiamo anche agli altri alleati, abbiamo un’alleanza che sta intorno al 47-48%%. Anche Renzi? Per quanto mi riguarda ovviamente sì, poi va chiesto a lui”. sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di “Otto e Mezzo”, su La7. E ribadisce: “Noi oggi abbiamo forze politiche che rappresentano il 45-48% degli italiani, Pd e M5s sono oltre ...

Zingaretti : “Pd e M5S insieme sono oltre il 40% assieme. Proviamo a fare un’alleanza? Io dico di sì - altrimenti torna Salvini” : “Pd e M5s insieme rappresentano oltre il 40% dell’elettorato italiano. Se allarghiamo anche agli altri alleati, abbiamo un’alleanza che sta intorno al 47-48%%. Anche Renzi? Per quanto mi riguarda ovviamente sì, poi va chiesto a lui”. sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di “Otto e Mezzo”, su La7. E ribadisce: “Noi oggi abbiamo forze politiche che rappresentano il 45-48% degli italiani, Pd e M5s sono oltre ...

Matteo Salvini - un sondaggio turba la Lega. Incognita "indecisi" - in Umbria Pd e M5S sognano il ribaltone : Ci mancava solo l'Umbria a turbare i sogni di Matteo Salvini. Tutti i sondaggi danno la leghista Donatella Tesei in vantaggio sul giallorosso Vincenzo Bianconi in vista delle regionali del 27 ottobre. Secondo Swg il centrodestra è in una forbice tra 48 e 53%, il candidato di Pd e M5s tra 41 e 45%. S

Matteo Salvini - i sondaggi sulle regionali : "7-2 per Pd e M5S" - primavera catastrofica per la Lega : sondaggi alla mano, nel 2020 sarà una catastrofe per Matteo Salvini. La profezia del Fatto quotidiano forse è viziata da eccesso di ottimismo giallorosso, ma le prospettive per il leader della Lega e per il centrodestra sembrano effettivamente difficili. Tra due settimane si vota per le regionali in

Mossa strategica di Zingaretti “Pd-M5S diventi un’alleanza Altrimenti ritornerà Salvini” : “Con i grillini avremmo il 40%, se allarghiamo agli altri siamo al 47-48”. Oggi Italia 5S: Conte sarà intervistato assieme al ministro degli esteri

SCENARIO/ Becchi : M5S assorbito nel Pd - Salvini morirà di tattica : I 5 Stelle rischiano di diventare una costola del centrosinistra. Conte si conferma una figura ambigua, ma ad essere nei guai è la Lega

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Ottobre : Ultimi sondaggi : 6 regioni a M5S-pd e 1 a salvini&C : sondaggi Sei regioni su nove: ribaltone giallorosa alle urne del 2020 Dall’Emilia al Mezzogiorno – L’alleanza demogrillina lanciata in Umbria è favorita quasi ovunque: al centrodestra non resta che il Veneto di Lorenzo Giarelli James Cont 007 di Marco Travaglio Avevamo deciso di aspettare di saperne qualcosa di più, prima di commentare lo strano caso di James Cont detto 007, essendo abituati a basarci sui fatti e non sui boatos. Poi ...

Zingaretti : «Il patto Pd-M5S diventi alleanza contro Salvini Raggi? Non si dimetta» Video : Il segretario dem: «Insieme abbiamo un potenziale del 47-48%. Ma sulle Regionali in Emilia-Romagna: «Il candidato è Bonaccini: è in gamba e non ci rinunciamo»