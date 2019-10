M5s | ministro D’Incà | “Alleanza con il Pd? Si possono fare passi in avanti Con i dem si

Una senatrice M5s porta l’omeopatia in Senato (e parteciperà anche il viceministro della Salute) : In queste ore sono scoppiate le polemiche in seguito al diffondersi della locandina di un convegno sull'omeopatia voluto per iniziativa della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Virginia La Mura, a palazzo Madama. Alla conferenza sulla disciplina che, ricordiamo, non viene riconosciuta come branca della medicina dalla comunità scientifica internazionale, parteciperà anche il viceministro della Salute.Continua a leggere

L’ex ministro Giulia Grillo : "M5s perde voti per gestione verticistica. Di Maio? Non mi ha mai appoggiato" : L’ex ministro della Sanità, la pentastallata Giulia Grillo, tra i ministri 5 stelle non riconfermati nel Conte bis, prova a spiegare le ragioni della perdita di consensi del Movimento. Secondo Grillo: "Sulla collettività delle decisioni nel M5S sicuramente c’è un dato importante, in un anno abbiamo perso molti voti, questo è innegabile ed è inutile nascondere la testa sotto la sabbia come gli struzzi".La deputata a Skytg24 ...

M5s : G. Grillo - ‘da ministro non mi sono sentita appoggiata da Di Maio’ : Roma, 9 ott(AdnKronos) – ‘In questo anno al governo ho visto tutta una serie di cose che non andavano e che ho fatto presente a chi di dovere. Purtroppo la cosa che più mi ha dato fastidio è che non sono stata totalmente ascoltata da chi pensavo dovesse raccogliere le osservazioni di chi è da dieci anni nel Movimento, di chi è stato capogruppo e capolista, non ero certamente l’ultima arrivata. Per me è stato un anno molto ...

Governo : senatori M5s - ‘vicini a ministro Fioramonti’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Esprimiamo vicinanza al ministro Fioramonti. Quando i figli vengono tirati in mezzo alla polemica che politica non è vuol dire che si è superato un limite che non andrebbe mai valicato. Quello contro il ministro è fango inaccettabile. Gli attacchi personali sono l’ultimo rifugio dei vili. Qualsiasi atto comunicativo che non rispetti il diritto alla privacy dei minori è oltraggio intollerabile a ciò ...

Governo : senatori M5s - ‘vicini a ministro Fioramonti’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Esprimiamo vicinanza al ministro Fioramonti. Quando i figli vengono tirati in mezzo alla polemica che politica non è vuol dire che si è superato un limite che non andrebbe mai valicato. Quello contro il ministro è fango inaccettabile. Gli attacchi personali sono l’ultimo rifugio dei vili. Qualsiasi atto comunicativo che non rispetti il diritto alla privacy dei minori è oltraggio intollerabile a ...

Lorenzo Fioramonti - quando il ministro M5s insultava i carabinieri - Berlusconi e Santanchè : Suo malgrado, è l'uomo del momento. Si parla di Lorenzo Fioramonti, ministro grillino dell'Istruzione, il quale si è distinto per una serie di fesserie: dal giustificare gli alunni che non andavano a scuola per manifestare con Greta Thunberg, fino alla "rimozione" dei crocifissi dalle aule scolastic

Governo : papà Di Battista contro Spadafora - ‘è Dc - nel M5s per fare ministro’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Dopo Barbara Lezzi, Vittorio Di Battista. L’intervista del ministro grillino Vincenzo Spadafora, ieri sulle pagine del Corriere della Sera, fa infuriare anche il padre di Alessandro Di Battista, ex deputato ma tra i volti più noti del Movimento. “Se non fosse stato (???) del Movimento, il ministro Spadafora cosa sarebbe stato, un democristiano? Macché, il ministro Spadafora non ‘sarebbe ...

Umbria : quando il candidato Pd-M5s Bianconi diceva di Centinaio 'grande ministro' : Roma, 23 set. (AdnKronos) - Un 'endorsement' per l'allora responsabile del Turismo e dell'Agricoltura, il leghista Gian Marco Centinaio: "grande ministro". E' tra gli ultimi 'cinguettii' che figurano sul profilo Twitter del candidato M5S-Pd, Vincenzo Bianconi, risalente al luglio scorso, quando a Pa

Umbria : quando il candidato Pd-M5s Bianconi diceva di Centinaio ‘grande ministro’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Un ‘endorsement’ per l’allora responsabile del Turismo e dell’Agricoltura, il leghista Gian Marco Centinaio: “grande ministro”. E’ tra gli ultimi ‘cinguettii’ che figurano sul profilo Twitter del candidato M5S-Pd, Vincenzo Bianconi, risalente al luglio scorso, quando a Palazzo Chigi coabitava ancora l’asse M5S-Lega. Un tweet risalente a oltre due ...

Anna Ascani viceministro all'Istruzione. Cosa diceva del M5s pochi mesi fa in tv : Chiamatela viceministra. Anna Ascani entra nel governo di Pd e M5s quasi dalla porta principale. Nel vorticoso giro di nomine, 42 sottosegretari e 10 viceministri da spartire anche con LeU e Italiani all'Estero, alla deputata dem (protagonista di una fallimentare candidatura alla segreteria del Naza

Il ministro Catalfo (M5s) : "Quota 100 rimane - possibili miglioramenti" : Stessa impostazione per "il reddito di cittadinanza, li faremo", ha precisato l'esponente pentastellata

Conte 2 - Telese a Salvini : “A Di Maio ha offerto Palazzo Chigi?”. L’ex ministro non risponde e attacca Conte e il M5s : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e uno dei conduttori, Luca Telese, sulla narrazione esposta dalL’ex ministro dell’Interno circa la crisi di governo. Salvini attacca in primis il M5s: “Il mio è stato un atto di onestà e di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione sette ministeri, perché c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Ho sottovalutato la fame ...

Fioramonti - ministro da meno di 24 ore e già minaccia : "Mi dimetto". Tassa merendine e aerei - follia M5s : "Ci vogliono investimenti subito, nella legge di Bilancio: due miliardi per la scuola e uno almeno per l'università. Lo dico da ora: se non ci saranno, mi dimetto". È ministro dell'Istruzione da meno di 24 ore, Lorenzo Fioramonti, e in un'intervista al Corriere della Sera già minaccia scossoni: "Non

Vincenzo Amendola - chi è il ministro agli Affari europei del governo M5s-Pd : Esperienza lunga e consolidata sui dossier di politica estera per Vincenzo 'Enzo' Amendola: già sottosegretario agli Esteri...