M5s | Fraccaro | “Contento delle parole di Zingaretti Ora puntiamo a rivoluzione verde”

Luigi Di Maio nella trappola di Renzi - il fedelissimo Fraccaro e il vertice ristretto M5s : "Lo capite o no?" : "Lui è un nostro avversario". Luigi Di Maio pende pericolosamente verso Matteo Renzi ed è il fedelissimo Riccardo Fraccaro, sottosegretario grillino alla Presidenza, a richiamare all'ordine un capo M5s sempre più allo sbando. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, l'ex ministro ai Rapporti c

M5s porta Fraccaro a Chigi - ora si apre partita deleghe. Usa : “Fiducia in Italia - non vediamo l’ora di collaborare” : Archiviata la partita dei ministeri, tra i contraenti del patto di governo si apre ora la partita delle deleghe. La nomina a sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Riccardo Fraccaro potrebbe essere letta come un ulteriore tassello, dopo la scelta di puntare sul premier Giuseppe Conte, per costruire un governo a trazione M5s. Tuttavia, fonti parlamentari Pd invitano alla cautela e ad aspettare di vedere come andranno distribuite le ...

La trincea Fraccaro. Così Di Maio ha evitato il ribaltone dentro M5s. : Fino all’ultimo momento Luigi Di Maio non ha mollato la presa. La notte è andata via senza dormire. A palazzo Chigi un primo incontro è terminato alle tre del mattino e qualche ora dopo ne è iniziato un altro. Alla fine il capo politico M5s incassa ciò di cui aveva bisogno, cioè che un suo fedelissimo diventasse il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. L’ultima battaglia è quindi per ...

MINISTRI - TOTONOMI GOVERNO CONTE-2/ Pd-M5s - Riccardo Fraccaro Sottosegretario : Toto-MINISTRI del GOVERNO CONTE-2: i nomi di Pd, M5s e Leu, da Di Maio agli Esteri a Gualtieri al Mef. Riccardo Fraccaro Sottosegretario P.Chigi