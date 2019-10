M5s | Fico | “Uscire dalla cultura dei dissidenti Chi pensa al proprio ego porta a

Roberto Fico : “Dopo 10 anni il M5s deve cambiare - serve una maggiore collegialità” : In un'intervista sul 'Corriere della sera' il presidente della Camera Roberto Fico traccia un bilancio sui dieci anni di vita del M5s: "Ora deve cambiare ulteriormente, la maggiore collegialità è importante". Parla poi dell'accordo con il Pd per le regionali in Umbria, ma chiarisce che "ogni territorio è diverso, ha una classe dirigente differente e problemi differenti" , escludendo un'alleanza analoga in Campania.Continua a leggere

"In Campania nessuna alleanza tra M5s e De Luca" - assicura Fico : In un'ampia intervista al Corriere della Sera, il Presidente della Camera Roberto Fico, grillino della prima, dice che “non mi pare affatto che il governo traballi” e che semmai “stia lavorando per attuare i punti dell'accordo”. Tra i quali, il primo obiettivo “è quello di non aumentare l'Iva” per poi avviare un percorso solido “che rilanci in chiave sostenibile la nostra economia dando adeguate risposte a cittadini, imprese, lavoratori”. Fico ...

M5s - Fico : “In dieci anni di Movimento le difficoltà più grandi sono venute da noi stessi - non da altri partiti” : “I momenti più difficili non sono mai venuti da altri partiti o da una legge che non si riusciva a realizzare, ma dall’interno, da noi stessi, dalle difFicoltà di gestire una cosa che è diventata qualcosa di più complesso”. L’ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, e storico esponente del Movimento, nella maratona su Facebook in cui si festeggiano i dieci anni del M5s. L'articolo M5s, Fico: “In dieci anni di ...

Meloni : «Guardare anche ai delusi di Pd e M5s. Silvio in difficoltà» : La leader di FdI: non mi interessano le risse ma far crescere il partito. Quella di Renzi è un’operazione di Palazzo che non prende voti al centrodestra e non preoccupa

"La strada intrapresa è ragionevole" - ha detto Roberto Fico sull'alleanza M5s-Pd : Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ritiene che la democrazia diretta è complementare, ma non sostitutiva della democrazia rappresentativa e che nel Movimento è giunta l'ora di fare una discussione il cui perno “deve essere la collegialità”. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Presidente di Montecitorio afferma che “oggi il M5s è molto complesso, con una vasta partecipazione. Servono nuove forme per aumentare la ...

Roberto Fico - l'indiscrezione di Pizzarotti sull'inciucio Pd-M5s : "Ha vinto lui - ci lavorava da tempo" : "Nel Movimento 5 Stelle ha vinto Roberto Fico", rivela l'ex grillino e sindaco di Parma Federico Pizzarotti, in collegamento a Coffee Break su La7. "Da tempo in silenzio il presidente della Camera lavorava per l'accordo con il Partito democratico. Ricordo il dialogo avviato con Bersani, Renzi, Delri

Fico : “Oggi M5s ha deciso di non arrendersi” : Roma, 3 set. (AdnKronos) – “Oggi il Movimento 5 Stelle ha deciso di non arrendersi e di continuare il lavoro parlamentare per la realizzazione del proprio programma, votato da milioni di italiani appena un anno e mezzo fa”. Lo scrive su Twitter il presidente della Camera Roberto Fico, dopo del voto sulla piattaforma Rousseau. Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa, ha annunciato di essere orgoglioso dei risultati legati ...

Rousseau - M5s diviso. Bugani : «Il voto in piattaforma ci sarà». Conte d'accordo - Fico contrario : Bufera per il voto su Rousseau annunciato da Luigi Di Maio per dare il via libera al Conte bis. Se per Andrea Orlando del Pd è "inaccettabile perché rischia di impattare sulla...

CONSULTAZIONI MATTARELLA : FICO E CASELLATI/ Riapre trattativa Governo Pd-M5s : MATTARELLA, partono le CONSULTAZIONI con FICO, CASELLATI e i gruppi misti: diretta video, prosegue la trattativa per il Governo Pd-M5s. Accuse e riaperture

Paragone accusa Fico : ‘Sua la regia dell’accordo tra M5s e Partito Democratico’ : Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, sembra proprio che M5S e Pd siano avviati verso una chiusura positiva della trattativa che dovrebbe portare alla formazione del nuovo governo "giallorosso". I nodi più importanti da sciogliere sono quelli sul nome del futuro Presidente del Consiglio, che potrebbe essere il confermato Giuseppe Conte dopo la caduta del veto Dem, dei nomi dei Ministri e del programma. Ovviamente non mancano le posizioni ...

Governo - vertice M5s con Di Maio - Casaleggio e Fico. Il Quirinale chiede risposte ai partiti entro le 19 : È in programma a pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alessandro Di...

