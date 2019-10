L’uomo del giorno | Nestor Sensini | lo straniero più presente nella storia dell’Udinese

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Robertonon ha bisogno di presentazioni. Difensore argentino di garra e personalità. 384 presenze in Serie A e soltanto 33 gialli, numeri ottimi per un centrale difensivo.era un calciatore corretto. Nato ad Arroyo Seco, in Argentina, il 12 ottobre del 1966, inizia la carriera nel Newell’s Old Boys; vince il campionato del 1988 e conquista la nazionale. Arriva in Italia l’anno dopo, insieme a Balbo, all’Udinese. Da il suo esordio contro la Roma. Diventa presto un pilastro della squadra friulana. Resta a Udine per 4 stagioni, Con 240 presenze è lopiùdell’Udinese. Passa poi al Parma. Negli anni in Emilia vince una Coppa Italia, due Coppe UEFA e una Supercoppa Europea. Dopo l’esperienza in gialloblu c’è la Lazio. Con i biancocelesti vince Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e ...

