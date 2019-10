Luigi Di Maio risponde a Zingaretti | Al momento nessun patto col Pd

Luigi Di Maio nella trappola di Renzi - il fedelissimo Fraccaro e il vertice ristretto M5s : "Lo capite o no?" : "Lui è un nostro avversario". Luigi Di Maio pende pericolosamente verso Matteo Renzi ed è il fedelissimo Riccardo Fraccaro, sottosegretario grillino alla Presidenza, a richiamare all'ordine un capo M5s sempre più allo sbando. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, l'ex ministro ai Rapporti c

GianLuigi Paragone assente alla festa M5s di Di Maio : "Abbiamo fatto un governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

Luigi Di Maio convoca l'ambasciatore turco in Italia per protestare contro la guerra : Aumentano con il passare delle ore le tensioni con il governo turco, a tal punto che il ministero degli Esteri protesta a gran voce circa l'offensiva anti-curda nella Siria settentrionale e Luigi Di Maio convoca l'ambasciatore turco in Italia. Inoltre, per il capo della diplomazia Italiana è "Un ricatto inaccettabile" la minaccia del presidente turco Recep Tayyp Erdogan di inviare circa 3 milioni di profughi siriani. L'allarme del Consiglio di ...

M5s - Giulia Grillo scarica Luigi Di Maio : "Sì - potrei lasciare il Movimento" : «Non credo ci sia da festeggiare. Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro». Alla vigilia dell' apertura di "Italia 5 Stelle", la tradizionale kermesse pentastellata, l' ex ministro della Salute Giulia Grillo vuota il sacco. E le sue parole, rilasciate nel corso di un'

Luigi Di Maio convoca l'ambasciatore turco : "Presto misure contro l'offensiva in Siria" : Si muove anche Luigi Di Maio, per quel che può valere, nella sua veste di ministro degli Esteri: ha infatti convocato l'ambasciatore turco in Italia in seguito all'attacco contro le postazioni curde in Siria, avvenuto mercoledì. La convocazione punta a esprimere la "protesta del governo italiano" su

Luigi Di Maio - il segnale del tracollo. Voto-pugnalata alla Camera - i dissidenti del M5s affondano il capetto : Uno schiaffo in faccia a Luigi Di Maio. Come riportato dalla Stampa, la scelta del nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle a Montecitorio si è trasformato in "un dispiacere politico per il leader". Francesco Silvestri, attuale vice-capogruppo, "era il favorito per guidare i 216 deputati alla Camera

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti - la cena riservata su Renzi : "Meno ne parliamo e meglio è" : "Meno ne parliamo meglio è, evitiamo di dargli occasione di visibilità". Alla cena, la seconda, tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti il convitato di pietra è Matteo Renzi. Secondo il retroscena del Corriere della Sera, i leader di M5s e Pd si sono visti al Circolo del Ministero degli Esteri sulle s

Luigi Di Maio - rivolta dei dissidenti : Alessandro Di Battista e Giulia Grillo assenti a Italia 5 Stelle : "Non so se andrò a Italia 5 Stelle (la festa nazionale in programma sabato e domenica), mi pare difficile". L'ex ministro della Salute, Giulia Grillo non pare essere l'unica. Alla Camera raccontano infatti che altri big potrebbero disertare l'evento: "Non ne possiamo più di queste cose", scandisce u

DiMartedì - Luigi Di Maio evita Matteo Salvini in tv. Floris lo provoca : "Si vuole fermare?" - "no me lo saluti" : Finita l'intervista a Luigi Di Maio, a DiMartedì, su La7, c'è quella all'ex vicepremier Matteo Salvini. E Giovanni Floris, congedando il ministro degli Esteri, lo provoca: "C'è Salvini adesso, si vuole fermare?", chiede. Ma Di Maio preferisce evitare di incrociare il suo ex alleato di governo e dars

Taglio parlamentari - Luigi Di Maio : "Risparmio di 1 miliardo" - ma le cifre dicono tutt'altro : Si ripete la pagliacciata grillina: non sul balcone, ma in piazza per festeggiare il Taglio dei parlamentari. Striscione con poltrone e maxi paio di forbici per tagliarlo, il M5s fa carosello. Esulta. Applaude. Solito cinema insomma. Per carità, la riforma in sé è condivisibile: ridurre il numero di

Luigi Di Maio - la grillina Nesci contro il Patto Civico : "La mia candidatura alle Regionali in Calabria resta" : Le Regionali mettono alla prova l'alleanza giallo-rossa. Lo sa anche Dalila Nesci, grillina quasi dissidente, che ha deciso di andare contro il parere di Luigi Di Maio: "In attesa di una strategia più delineata per la Calabria – ha spiegato al Fatto Quotidiano - io rimango a disposizione con la mia

Luigi Di Maio contro Renzi : "Il Pd non deve inseguire uno che ha il 4%. Serve un vertice - altrimenti..." : "Leggo troppe interviste tra Pd e Italia Viva, gli uni contro gli altri". Luigi Di Maio, intervistato dal Fatto quotidiano, non nasconde la preoccupazione per la tenuta della maggioranza e sferra un colpo sotto la cintola a Matteo Renzi: "Così si dà la percezione di una lite continua nel governo - s

Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio temono per il taglio ai parlamentari : chi potrebbe far loro una "sorpresa" : Alle cinque della sera di martedì prossimo, in una manciata di secondi, potrebbe materializzarsi una sorpresa: la riforma che riduce il numero dei parlamentari, potrebbe non avere abbastanza voti e mettere in crisi la maggioranza giallo-rossa. Proprio per questo Pd e Cinque stelle - racconta La Stam

Luigi Di Maio contro Salvini sugli sbarchi : "Deve tacere - con lui al Viminale...". Si auto-umilia da solo : Sulla redistribuzione dei migranti Matteo Salvini attacca il governo e Luigi Di Maio risponde, andando però a sbattere contro un'evidente auto-critica. "È bene che in questi casi taccia invece di fare propaganda", è il consiglio del leader M5s a quello della Lega. "Noi stiamo affrontando il tema dei