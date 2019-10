Lotta dei risparmiatori della Banca agricola popolare di Ragusa

Evasione fiscale - da Lotta a false compensazioni attesi 1-2 miliardi. Si studia piattaforma per l’incrocio dei dati di Inps - Inail e Entrate : Il governo punta a recuperare dal contrasto alle false compensazioni tra crediti e debiti su fisco e previdenza una cifra compresa tra uno e due miliardi di euro. Una cifra ben più bassa, dunque, rispetto ai 5-7 miliardi sperati dal leader M5s Luigi Di Maio. E’ emerso da una riunione che si è tenuta lunedì mattina alla Ragioneria dello Stato, alla quale hanno partecipato anche i vertici dell’Inps. Fonti vicine al dossier hanno riferito che non è ...

Una carbon tax per dare seguito alla Lotta dei giovani per il clima : Le grandi manifestazioni per il clima che si sono svolte in tutto il mondo dei giovani della generazione di Greta hanno prodotto almeno due risultati: il primo è stato un forte impatto comunicativo mondiale che ha travolto il fronte negazionista e scettico sulla crisi climatica, ridotto all’angolo, sulla difensiva, a fare battute acide contro i “cretini“; il secondo è stato quello di porre a un fronte ampio di ...

Morta Kim Shattuck - la cantante dei Muffs è scomparsa dopo una Lotta contro la Sla : aveva 56 anni : È Morta a 56 anni dopo una battaglia contro la Sla durata due anni Kim Shattuck, la cantante e chitarrista dei Muffs. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il marito con un commosso post su Instagram: “Questa mattina è scomparsa nel sonno l’amore della mia vita, in pace, dopo una devastante battaglia con la Sla durata due anni – ha scritto -. Sono l’uomo che sono oggi solo grazie a lei. Lei continuerà a vivere grazie alla sua ...

Cambiamenti climatici - la Lotta passa anche dagli obiettivi dei singoli. E il mio è plastic free : Strike per il climate change, anzi per il cambiamento e basta. Il 27 settembre il mondo si ferma e protesta: finalmente, dico io, è nata un’indignazione comune che va cavalcata. Ma, oltre alle grandi questioni ambientali, ciascuno deve lottare anche per un obiettivo concreto e raggiungibile. Il mio ve lo comunico e mi auguro sia condivisibile: dobbiamo chiedere al governo di recepire, in tempi brevissimi, la direttiva europea 2019/904 che ...

Lotta femminile - Mondiali Nursultan 2019 : Eleni Pjollaj esce di scena al primo turno dei ripescaggi nei 76 kg : La sesta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta si è aperta con una brutta notizia per i colori azzurri. Eleni Pjollaj è uscita di scena al primo turno dei ripescaggi per il bronzo nei 76 kg venendo nettamente sconfitta dall’ostica kazaka Elmira Syzdykova per superiorità sullo score di 10-0. Per l’aostana classe 1999 sfuma così la possibilità di accedere alla finale per il bronzo e di conseguenza dovrà rincorrere la ...

Con quasi la metà dei voti scrutinati - i due candidati più vicini ad andare al balLottaggio delle elezioni presidenziali in Tunisia sono Kais Saied e Nabil Karoui : Con quasi la metà dei voti scrutinati, i due candidati favoriti per andare al ballottaggio delle elezioni presidenziali in Tunisia sono Kais Said, che ha ottenuto finora il 18,8 per cento dei voti, e Nabil Karoui, con il 15,4. Al

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Fabio Parisi esce nei sedicesimi dei -87 kg : Si concludono al primo turno anche i Mondiali di Lotta greco-romana di Fabio Parisi: l’azzurro esce nei sedicesimi della categoria di peso olimpica dei -87 kg, sconfitto ai punti per 6-0 dall’austriaco Amer Hrustanovic. Al Lottatore italiano non resta che sperare che il suo giustiziere arrivi in finale per accedere ai ripescaggi per il bronzo, continuando a cullare il sogno della qualificazione a Tokyo 2020. Dopo 1’20” di ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Daigoro Timoncini esce nel turno di qualificazione dei -97 kg : Durano 2’40” i Mondiali di Lotta greco-romana per Daigoro Timoncini nella categoria di peso olimpica dei -97 kg: l’azzurro esce sconfitto nel turno di qualificazione ai sedicesimi per mano del cubano Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan, che si impone per superiorità, con incontro interrotto sullo score di 9-0 per il caraibico. Il cubano vince l’incontro in un minuto e venti secondi: tanto passa dal primo punto assegnato ...

Clima : Gualtieri - ‘Italia entra in Coalizione dei 40 per Lotta ai cambiamenti’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha annunciato oggi a Helsinki, durante il pranzo di lavoro Ecofin dedicato al rafforzamento dell’azione sul Clima, l’adesione dell’Italia alla Coalizione dei ministri finanziari per la lotta al cambiamento Climatico. Cambia così la posizione dell’Italia che fin qui aveva scelto di non partecipare ...

L'Aria Che Tira - Annalisa Chirico sulla Lotta dei 5S per i sottosegretari : "A vincere è stato Casaleggio" : "Colpisce la strana genesi di questo esecutivo, nato senza il consenso dei cittadini" commenta così, ai microfoni delL'Aria Che Tira, Annalisa Chirico la lista dei sottosegretari presentati dal Conte bis: "Mi ha colpito la lotta fratricida interna al Movimento 5 Stelle per avere questi posti. Davide

Lotta allo spaccio stupefacenti - operazione Lost Signal dei Carabinieri di Lanciano - 4 arresti : Chieti - Lotta allo spaccio di droga con una vasta operazione i Carabinieri di Lanciano hanno arrestato quattro persone con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L'operazione denominata 'Lost Signal' per un Gps perduto durante le indagini, ha portato in carcere Roberto Polidori, 63 anni, e Maurizio Petrillo, 50 anni, entrambi di Lanciano. Ai domiciliari sono finiti Antonio Luca Polidori, 26 anni, di ...

Vuelta a Espana 2019 : il borsino dei favoriti alla vigilia della terza settimana. Maglia Rossa ipotecata per Roglic - che Lotta per il podio : Si è conclusa, occasionalmente di lunedì, la seconda settimana di gare alla Vuelta a Espana 2019. Sedici le tappe percorse fino ad ora, ci avviciniamo allo sprint finale verso la passerella di Madrid. Ci saranno ancora salite da affrontare da domani a domenica: c’è spazio per ribaltare la situazione sia in chiave vittoria che in chiave podio. Andiamo a scoprire il borsino dei favoriti. Chi sale Primoz Roglic: altro che salire, si avvicina ...

Volley femminile - Europei 2019 : analisi dei reparti dell’Italia. Incognita ricezione in banda - balLottaggio Danesi-Folie al centro : E’ un’Italia da corsa, quella che sta per affrontare il Campionato Europeo 2019. L’assenza di Pietrini, che si è fermata dopo un’estate di fatiche fisiche e mentali, toglie qualcosa al clan azzurro che ha comunque tante frecce al proprio arco che proviamo ad analizzare, reparto per reparto. ALZATRICI. Ofelia Malinov ha il timone fra le mani e a lei si affiderà come sempre Davide Mazzanti per guidare la formazione azzurra ...

