LIVE Superbike | GP Argentina 2019 in DIRETTA | è testa a testa tra Bautista e Rea a 13

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14 Lungo, Rea ne approfitta e passa davanti, il tutto dura poco però e l’iberico si porta di nuovo in tesa. Si entra nel vivo! -15 Brutto errore di Rea che finisce lungo,però sembra non riuscire ad allungare. -16 C’è già un bel gap tra i primi quattro e il resto del gruppo, difficile rientrare. -17 Bene Rinaldi che risale in sesta posizione, davanti sempre, Rea e Razgatlioglu. -18 I tempi sono quasi di tre secondi più alti rispetto all’anno scorso, classifica invariata rispetto al giro precedente. -19 I piloti sono partiti con il freno a mano tirato, le condizioni della pista sono critiche,in. -20 giri. Sono appena 12 gli atleti in griglia, incredibile 21:00 SEMAFORO VERDE! Parte la gara-1 di. 20:58 Giro di ricognizione in corso. 20:57 La griglia non è completa, ...

zazoomblog : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: tra poco comincia la battaglia per la superpole favoriti Rea Bautista… - zazoomnews : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: gara1 scontro frontale tra Rea e Bautista per la vittoria -… - OA_Sport : LIVE Superbike, GP Argentina 2019 in DIRETTA: battaglia per la superpole, Rea contro Bautista -