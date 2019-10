LIVE Superbike | GP Argentina 2019 in DIRETTA | Bautista si aggiudica gara1! Seconda piazza

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASIGARA1 IN! Secondo e terzo gradino del podio rispettivamente per Rea e Razgatioglu. ULTIMO GIRO!è irraggiungibile, Rea prova ad allungare per lad’onore! -2 Nel frattempo si è fermato Rianaldi, appena 11 i piloti in pista a poco più di un giro dalla fine. -3 Van Der Mark ha ormai detto addio alla possibilità di salire sul podio, questa gara potrebbe pesare in ottica terzo posto della classifica generale. -4 Il turco adesso è a poco più di mezzo secondo dal campione del mondo, sarà battaglia fino all’ultimo metro! -5 Lo spagnolo ha tanto margine, solo lui può perderla, bella lotta invece tra Rea e Razgatlioglu per la. -6 Gara liscia per il momento, nessuna caduta nonostante i problemi della pista. -7 Benissimo Haslam, che ha ripreso Lowes per la quinta, ...

zazoomblog : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: è testa a testa tra Bautista e Rea a 13 giri dalla fine! - #Superbike… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: tra poco comincia la battaglia per la superpole favoriti Rea Bautista… - zazoomnews : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: gara1 scontro frontale tra Rea e Bautista per la vittoria -… -