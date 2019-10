LIVE Superbike | GP Argentina 2019 in DIRETTA | battaglia per la superpole | Rea contro

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del weekend – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 Buon pomeriggio e benvenuti alladellavalevole per il Gran Premio d’, dodicesima tappa stagionale del Mondiale. Dopo un venerdì estremamente complicato in cui le pessime condizioni d’aderenza della pista hanno penalizzato notevolmente le prestazioni in termini di tempi sul giro, quest’oggi si fa sul serio con le qualifiche a San Juan Villicum prima di una gara-1 in programma nella serata italiana. Alla luce dei riscontri raccolti nelle prove libere, si profila un duello testa a testa molto serrato per latra Jonathan Rea e Alvaro Bautista, ampiamente più veloci rispetto ad una concorrenza distante più di 1″. Il cinque volte campione del mondo della Kawasaki, già certo del titolo iridato, ...

zazoomnews : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: tra poco al via le prove libere 2 Bautista riparte dal miglior tempo -… - zazoomblog : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: tra poco al via le prove libere 2 Bautista riparte dal miglior tempo -… - zazoomnews : LIVE Superbike GP Argentina 2019 in DIRETTA: prove libere 2 aggiornamenti in tempo reale - #Superbike #Argentina… -