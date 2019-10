LIVE Pistoia-Virtus Roma | Serie A basket in DIRETTA | Roma avanti di 3 dopo i primi 10′

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-24 A Jefferson risponde Johnson.il 10-0 iniziale è venuta fuori lache ha rosicchiato lentamente tutto lo svantaggio, chiudendo con un contro parziale di 0-10 che gli permette di mettere il nasoproprio in chiusura di primo periodo. 19-22 Continua il maxi-parziale della, 1/2 per Buford dalla linea della carità. 19-21 Dyson ruba e segna il primo vantaggio per gli ospiti a 1′ dal termine del quarto. 19-19 DI NUOVO PAREGGIO! Kyzlink fa malissimo da lontano. 19-16 Si iscrive alla partita anche Kyzlink. 19-14 Secondo acuto di Jefferson, allaservono davvero tanto le sue giocate. 19-12 Brandt è freddissimo alla lunetta, 2/2 e nuovo +7 per. Il fallo di Jefferson manda in bonus, da questo momento ogni fallo diregalerà due liberi ai padroni di casa. 17-12 La ...

Pianeta_Basket : LIVE: Pistoia Basket vs Virtus Roma / Diretta testuale - zazoomnews : LIVE Pistoia-Virtus Roma Serie A basket in DIRETTA: al PalaCarrara in palio punti salvezza - #Pistoia-Virtus… - Speedliveit : Nuove sensazioni forti per Movisport : Andolfi e Gryazin ok in Galles, Michelini trionfa a Pistoia -