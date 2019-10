LIVE Pagelle Italia-Grecia 2-0 | i voti degli azzurri in DIRETTA | raddoppia Bernardeschi

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata ad inizio primo tempo, poi ordinaria amministrazione con interventi sicuri, buon possesso di palla con i piedi. D’Ambrosio 6.5: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3, mette anche un assist per Immobile oltre ad una buona diligenza difensiva, rischia di uscire per infortunio ma rimane in campo facendo una bella figura. Bonucci 6 : Prova con i lanci lunghi a trovare i compagni, troppo lunghi. Acerbi 6: Tiene alta la difesa insieme a Bonucci. Spinazzola 6.5: Folate offensive nella fascia sinistra, manca il passaggio finale. Barella 6: il mediano interista prova a creare superiorità numerica in mezzo all’area. Jorginho 6.5: Segna il rigore in modo glaciale spiazzando il portiere. Verratti 6: Sale di qualità e mette ...

