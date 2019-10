L' immagine della Madonna del Rosario in ospedale a Ragusa

Ecco un’immagine della ragnatela cosmica : (Immagine: Joshua Borrow using C-Eagle) Pianeti, stelle, sistemi stellari, e quindi galassie. Ma non è tutto: nella grande scala del macrocosmo esistono persino strutture più grandi. Sono enormi formazioni filiformi composte da gas, che interconnettono le galassie per formare la cosiddetta ragnatela cosmica (o cosmic web), lo scheletro su cui è organizzata tutta la materia del nostro Universo. Sappiamo che esistono perché sono previsti dai ...

The Witcher : il Geralt della serie Netflix in una nuova immagine : Anche se non sappiamo ancora la data di uscita della serie Netflix di The Witcher, possiamo ammirare più da vicino una nuova immagine di Geralt interpretato da Henry Cavill con la spada in mano.La nuova immagine della serie proviene dal sito Redanianintelligence e mostra Geralt con la sua armatura pronto a scagliare la sua spada contro un nemico sconosciuto.Tuttavia, probabilmente non è un mostro quello contro cui sta andando. Delle due spade ...

La SIAE sblocca i diritti di Mio Fratello e si scusa con Biagio Antonacci : “Informazione lesiva della sua immagine” : La SIAE sblocca i diritti di Mio Fratello e porge le sue scuse a Biagio Antonacci, dopo che l'assegnazione delle spettanze era stata congelata a seguito del processo per plagio. Comunica il Consiglio di Gestione: "Il Consiglio di Gestione ha espresso il proprio rammarico per la diffusione di tale informazione imprecisa e fortemente lesiva dell'immagine del maestro Biagio Antonacci, considerato che la stessa era coperta da privacy, in ...

Nuova - straordinaria immagine della Grande Nube di Magellano svela i segreti della galassia : Grazie al telescopio VISTA dell'Osservatorio Australe Europeo (ESO) gli scienziati hanno ottenuto un'immagine con un dettaglio senza precedenti della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea che si trova a "soli" 163mila anni luce di distanza. Si tratta di una delle più vicine.

Astronomia : VISTA svela una nuova immagine della Grande Nube di Magellano : Il telescopio VISTA dell’ESO rivela una straordinaria immagine della Grande Nube di Magellano, una delle galassie più vicine alla nostra. VISTA ha osservato questa galassia e la sua cugina, la Piccola Nube di Magellano, oltre ai loro dintorni, con dettagli senza precedenti. Questa survey consente agli astronomi di osservare un gran numero di stelle, aprendo nuove opportunità di studiare l’evoluzione stellare, la dinamica galattica e ...

Il 70% dei diritti d'immagine della Scala dei Turchi in mano a un privato. Legambiente : "Accordo inutile" : La bellissima Scala dei Turchi potrebbe definitivamente diventare un bene del Municipio di Realmonte. C’è un “ma”: alla famiglia Sciabbarrà, proprietaria dei terreni in cui si trova la scogliera, potrebbero essere ceduti, però, il 70 per cento dei diritti d’immagine. Questo vuol dire che chiunque decida di scattare foto, girare video o anche soltanto menzionare la Scala per farsi pubblicità ...

Prima possibile immagine della smart TV di Huawei - in arrivo il 19 settembre con la serie Mate 30 : Questa potrebbe essere la Prima immagine della smart TV di Huawei, che dovrebbe essere presentata il 19 settembre a Monaco di Baviera insieme alla serie Mate 30. L'articolo Prima possibile immagine della smart TV di Huawei, in arrivo il 19 settembre con la serie Mate 30 proviene da TuttoAndroid.

Una valanga su Marte : straordinaria immagine catturata dalla sonda MRO della NASA : La potentissima fotocamera HiRISE installata sulla sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA ha catturato la straordinaria immagine di una valnga su Marte. Lo scatto, immortalato nel mese di maggio, mostra blocchi di ghiaccio che si schiantano al suolo da una parete rocciosa alta 500 metri, dando vita a un'intensa nube di polveri. Il fenomeno si è verificato a 370 km dal Polo Nord marziano.Continua a leggere

Per il 999 Day William posta una tenera immagine della sua infanzia - : Sandra Rondini In occasione della festa dedicata alle forze di sicurezza e di primo soccorso del Regno Unito, il Principe William ha postato una gallery di immagini tra cui una foto del 1988 mentre gioca al pompiere con il fratello Harry sotto lo sguardo vigile di mamma Lady Diana In occasione del “999 Day”, giorno dedicato in Gran Bretagna a chi lavora nei servizi di emergenza come polizia, paramedici, autisti di ambulanze, vigili ...

Questa è la prima immagine della smart TV da 70 pollici di Redmi : In attesa dell'annuncio ufficiale, ecco una prima immagine della smart TV di Redmi, grazie alla quale è possibile farsi un'idea di quello che sarà il suo design L'articolo Questa è la prima immagine della smart TV da 70 pollici di Redmi proviene da TuttoAndroid.