Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Nel monologo dedicato all’immigrazione Maurizio, durante la puntata di Fratelli di– in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove- commenta lanascosta attuata dal Governo Gentiloni con ilibici: “Bravi anche quelli della sinistra eh? A noi Italiani non c’èlaandati oltre,arrivati allalibica.” Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolocon i: “Non èlaarrivati allalibica” proviene da Il Fatto Quotidiano.

MPenikas : FQ: Libia, Crozza sulla trattativa con i trafficanti: “Non è bastata la stato-mafia, siamo arrivati alla trattativ… - donapatri : Libia, Crozza sulla trattativa con i trafficanti: 'Non è bastata la stato-mafia, siamo arrivati alla trattativa sta… - fattoquotidiano : Libia, Crozza sulla trattativa con i trafficanti: “Non è bastata la stato-mafia, siamo arrivati alla trattativa sta… -