Letteratura rosa 2 0 | istruzioni per l’uso

Fonte : vanityfair

(Di sabato 12 ottobre 2019)per l'usoper l'usoper l'usoper l'usoper l'usoper l'usoper l'usoEntrando a palazzo dei Congressi di Roma la prima cosa che stupisce è la quantità di trolley che tutte si tirano dietro, come fosse una stazione. Il mistero è presto svelato da due ragazze gentili, catturate in una pausa durante la mattinata di Rare19, Romance Author & Reader Events, un gigantesco firmacopie che ha dato appuntamento alle appassionate nell’ultimo sabato di settembre: «Ci sono così tante autrici che, anche volendo portare anche un solo libro per ognuna, ne abbiamo una gran quantità…il trolley è la soluzione ideale». La seconda cosa che stupisce è la preparazione delle lettrici: da una di loro ...

rosa_quinto : RT @marco_gervasoni: Anche dall’aspetto sembra una Carola Rackete della letteratura. Ma soprattutto: chi cazzo l’ha mai sentita nominate? Q… - rosa_quinto : RT @MalkiZadeq: Visto che é stato assegnato il Nobel per la letteratura a qualcuno che promuove il fatto di non avere radici: '... Cadde fr… - rosa_quinto : RT @marco_gervasoni: Voi lo sapete no che Greta avrà il premio Nobel per la pace tra pochi giorni? non oso immaginare a chi sarà dato quell… -