Le foto hot di Justine Mattera

Cecilia Rodriguez ‘hot’ e smaliziata : si gira verso i fotografi in topless. foto : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra le coppie del momento. La sorellina di Belen e il figlio di Francesco Moser, che si sono innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, sono stati recentemente ospiti di Caterina Balivo. E nel salotto tv di ‘Vieni da me’ non sono mancate gaffe divertenti e momenti imbarazzanti durante l’intervista, a cui Cecilia, sempre super sexy, si è presentata con una jumpsuit rosa cipria che ha messo in evidenza le ...

Non solo Wanda Nara - la sorellina Zaira stende tutti : le foto hot : Buon sangue non mente. Forse non tutti sanno che Wanda Nara ha una sorella, una bellissima sorella. Si chiama Zaira e ha due anni in meno della moglie e procuratrice dell’ex calciatore dell’Inter Mauro Icardi. Poco nota in Italia, ma famosissima in Argentina, Zaira è una modella e conduttrice televisiva. La piccola di casa Nara nizia a imporsi nel mondo dello spettacolo e della moda come modella già da adolescente e oggi è la ...

L’estate è finita - ma non per Beatrice Bouchard : lato B in vista e foto hot fanno alzare la temperatura! [GALLERY] : L’estate è finita, ma Beatrice Bouchard continua a godersi sole e mare in pieno relax: la sexy influencer, cugina della tennista Genie Bouchard, fa impazzire Instagram a suon di scatti hot L’estate è finita, si ritorna ai soliti ritmi di tutti i giorni, il sole e il mare sono ormai un lontano ricordo. Ma non per tutti. Beatrice Bouchard può godersi ancora gli ultimi scampoli di vacanza, come testimoniano le foto postate su ...

Wanda Nara hot - backstage a luci rosse del servizio fotografico : il VIDEO scatena la fantasia dei follower : Wanda Nara senza veli nel VIDEO hot del backstage del servizio fotografico: quanta sensualità sui social Due sere fa Wanda Nara ha augurato la buonanotte ai suoi follower su Instagram con degli scatti bollenti. La showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi ha postato due foto che la ritraggono senza veli su un letto. Ieri sera, però, Wanda ha deciso di fare un ulteriore regalo a tutti i suoi follower, facendo scatenare la loro ...

Chiara Nasti foto hot "Dove sono le mutande?"/ Haters all'attacco e lei risponde... : Chiara Nasti, foto hot su Instagram: "Dove sono le mutande?", le chiedono gli utenti. Haters all'attacco, lei risponde e si apre un botta e risposta.

Asia Nuccetelli - foto hot su Instagram/ Mamma Antonella Mosetti commenta : 'Missile..' : Asia Nuccetelli pubblica una nuova foto hot su Instagram. Tra i tanti complimenti ricevuti, anche quelli di Mamma Antonella Mosetti

Giusy Ferreri - incidente hot : pubblica una foto - ma ecco cosa si vede (boom!) : Con i brani Amore e Capoerira e Jambo (realizzati con Takagi e Ketra), Giusy Ferreri è diventata l’icona indiscussa dei tormentoni estivi. La cantante ha in serbo per i suoi fan una bella sorpresa per questo autunno. Come ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni è in arrivo un nuovo brano che uscirà proprio nel periodo autunnale. “In autunno presenterò un nuovo brano con un’atmosfera magica. In una mia canzone, Piove, cantavo: ‘C’è estate in ogni ...

Aurora Ramazzotti - foto sexy su Instagram/ Il fidanzato Goffredo Cerza approva : "Hot" : Aurora Ramazzotti pubblica una foto sexy su Instagram e il fidanzato Goffredo Cerza approva: "Hot". Nello scatto si mostra con una tutina nera e...

Valeria Marini e Gerry Scotti - la foto su Instagram ha troppi filtri. Fan scatenati : “Photoshop stellare” : Pelle perfettamente liscia e un Gerry Scotti quasi irriconoscibile. Valeria Marini nell’ultimo post di Instagram, pubblicato in occasione del memorial per i 10 anni dalla scomparsa di Mike Buongiorno, esagera con i filtri e pubblica uno scatto, insieme al conduttore di Caduta Libera, dall’effetto esilarante. Almeno per i suoi fan, subito impietosi nei commenti. “Gerry sembra abbia la faccia di cera in fase di ...

Revenge porn a Catania - 31enne pubblica foto hot della ex : rischia condanna da uno e sei anni : Un uomo di trentuno anni è stato denunciato dalla polizia postale di Catania per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite dopo aver pubblicato su un sito per adulti foto intime di una ragazza con cui aveva avuto una relazione. Grazie alle norme sul Revenge porn, l’uomo potrebbe rischiare una condanna da uno e sei anni di reclusione.Continua a leggere

NBA – Alex Caruso versione ‘bodybuilder’ sui social - ma è photoshop : test antidoping a sorpresa per il cestista dei Lakers [foto] : Sui social spunta una foto di Alex Caruso versione bodybuilder, ma è un fotomontaggio: il cestista dei Lakers riceve un test antidoping a sorpresa! Nei giorni scorsi i social erano letteralmente impazziti per una foto di Alex Caruso, diventata virale in poco tempo. Il motivo? Il cestista dei Lakers sembrava aver messo su un fisico da bodybuilder. Nonostante ci voglia parecchio allenamento anche per loro, non è raro che un giocatore NBA si ...

Google fotocamera perde la funzionalità Smart Burst che cede il posto a Top Shot su Pixel 3 : Google sta riconsiderando alcune funzionalità inizialmente introdotte nell'app Google Fotocamera e un nuovo aggiornamento abbandona la funzionalità Smart Burst a favore di Top Shot sui dispositivi Pixel 3 e Pixel 3XL. Un nuovo log delle modifiche della scorsa settimana riporta anche lo spostamento delle modalità Night Sight e Panorama nell'interfaccia, rendendo la prima più accessibile a discapito della seconda, oltre a correzioni di bug e ...

foto hot sulla chat degli amici - 16enne reagisce e denuncia : AVELLINO. Alcuni mesi fa la denuncia. Fu la figlia sedicenne a chiedere aiuto ai genitori. Sulle chat di whatsapp girava una sua Foto. Un?immagine non scabrosa, ma comunque la ritraeva...

Venezia 76 photocall della madrina Alessandra Mastronardi sulla spiaggia VIDEO e foto esclusive : Venezia 76 photocall della madrina Alessandra Mastronardi La Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2019 è appena cominciata. La madrina Alessandra Mastronardi ha aperto le danze ieri mattina al ...