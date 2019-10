Le cinque serie tv da non perdere in ottobre c’è il finale di Mr Robot

Friends : la sitcom americana compie venti cinque anni e festeggia con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini : Sabato 21 e domenica 22 settembre Warner Bros. Entertainment Italia celebrerà il 25esimo anni versario dell’amata serie tv Friends – la sitcom americana diventata una dei più grandi successi nella storia della televisione – con l’arrivo dell’iconico divano arancione della serie tv in piazza Barberini (di fronte alla fontana del Tritone) a Roma. Celebrando il 25° anni versario dal suo debutto nel 1994, Friends rimane una delle serie più amate della ...

Serie A - cinque giorni al via : quote e pronostici Snai - dalle antagoniste della Juve alla lotta salvezza : cinque giorni esatti all’inizio della Serie A 2019-2020. C’è molta curiosità attorno a questo nuovo campionato. L’Inter si è rafforzata tantissimo, il Napoli punta alla solidità e alle conferme dello scorso anno, la Juventus ha cambiato allenatore dopo diversi anni, il Milan riparte dai giovani e da Giampaolo, l’Atalanta se la dovrà vedere con la Champions mentre la Roma ripartirà da Fonseca. Ma non solo scudetto e ...