L' attrice Jane Fonda arrestata a Washington durante una manifestazione per il clima

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019) L’è statamentre protestava sulla scalinata di Capitol Hill, la sede del Congresso aDC., per chiedere misure contro il surriscaldamentotico. Il video dell’, messa in manette e scortata verso un’auto della polizia, è subito circolato sui social media. L’protestava con il gruppo Oil Change International. Ispirata da Greta Thunberg, l’aveva preannunciato la protesta: “Sarò in Campidoglio ogni venerdì, pioggia o sole che sia, ispirata e incoraggiata dall’incredibile movimento creato dai nostri giovani. Non posso rimanere ferma e ignorare che i nostri eletti ignorino - o ancora peggio - potenzino - le industrie che stanno distruggendo il nostro pianeta”, aveva scritto sul web. “Sono venuta aDC per essere più vicina ...

