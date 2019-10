La stella del ciclismo Paternoster su Salvoldi | “Ma è tutto incredibile | scherziamo?”

Pietro Leemann - il cuoco anti-Masterchef del primo ristorante stellato vegetariano : “Chi conosce la sofferenza degli animali rinuncia alla carne” : Si parlerà di giovani e alimentazione vegetale, ma anche di emergenza climatica e ambientale. E poi, ovviamente, di cucina vegetariana, con una gara in cui otto finalisti presenteranno le loro creazioni culinarie a una giuria di esperti e giornalisti. Tutto questo durante la sesta edizione di The Vegetarian Chance, Il domani del cibo è oggi, l’evento che si apre a Torino da venerdì 11 fino a domenica 13, curato dal giornalista Gabriele Eschenazi ...

Pesaro - Pd-M5s collaborano in Comune : il sindaco Ricci dà la delega all’Università alla capogruppo pentastellata. Primo caso in Italia : Matteo Ricci siede sulla poltrona di sindaco, Francesca Frenquellucci è la capogruppo M5s e si accomoda tra i banchi dell’opposizione. Eppure da oggi collaboreranno. Il Primo cittadino di Pesaro, eletto con il Pd ed ex responsabile Enti locali del partito, ha deciso di assegnare proprio a lei la delega a ‘Università e Pesaro Studi’. Un passo importante, non solo in chiave comunale. “Abbiamo avviato una collaborazione con ...

Fisco - il modello Usa : dall’ex dirigente Fca e la stella del basket al cittadino comune - i nomi dei grandi evasori nel report delle Entrate : Un report sui crimini fiscali compiuti ogni anno negli Usa, con tanto di “casi esemplari” divisi Stato per Stato. Così l’Internal revenue service (Irs), cioè l’Agenzia delle Entrate americana, punta a spiegare ai suoi cittadini i risultati raggiunti nella lotta a chi evade le tasse. Non solo attraverso dati e numeri – che pure fanno rumore: 9,69 miliardi di dollari scoperti solo nel 2018 e 10,4 miliardi in altri reati finanziari – ma ...

Il Sole e lo Spazio interstellare : pressione elevata ai confini del Sistema Solare : Si trova a oltre 14 miliardi di chilometri di distanza ed è molto difficile da studiare: la remota protagonista di un nuovo studio pubblicato su The Astrophysical Journal è una regione di confine del Sistema Solare, nota come elioguaina (heliosheath). Le sue dinamiche – spiega Global Science – rivestono particolare interesse per la comunità scientifica, soprattutto per capire come il Sole interagisca con lo Spazio interstellare. Gli ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : riviviamo la magia dell’Italia - come e dove ha vinto il bronzo a squadre? Gara stellare - avversarie ko : Non svegliateci, è tutto vero. bronzo nel concorso a squadre ai Mondiali. Dobbiamo ancora realizzare, è un’impresa sportiva che va oltre le più rosee aspettative della vigilia: si sapeva di avere una squadra fortissima, la più forte che si sia vista alle nostre latitudini. Scalfire il podio di USA, Russia e Cina sembrava però pura utopia. Le Fate ci hanno fermamente creduto e hanno firmato il colpaccio a Stoccarda: terzo posto sul gradino ...

Castellammare del Golfo : workshop di coltivazione naturale dal 7 al 13 ottobre : La filosofia zen incontra la botanica il metodo Fukuoka, detto anche di "coltivazione naturale". Ad abbracciare questa disciplina che viene dal Giappone sono Oasi Maker e il Natural Farming Center Edessa, che a Castellammare del Golfo (Trapani), dal 7 al 13 ottobre, hanno organizzato un work-shop di lavoro allo scopo di riabilitare un terreno abbandonato. Un metodo giapponese per un terreno abbandonato di Castellammare del Golfo Un modo di fare ...

Antonio Conte - la Juve e la rimozione della stella : "Ecco cosa ne penso" : Il big-match Scudetto della settima giornata Inter-Juventus si sta avvicinando e l'allenatore dei nerazzurri Antonio Conte, il grande ex di lusso della partita, si è reso protagonista di una conferenza stampa a 360 gradi. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, il tecnico salentino ha messo in chiaro

Conte risponde ai tifosi della Juve : “Rimozione della stella? Proposta becera” : Il tecnico nerazzurro alla viglia del derby d’Italia: «Dobbiamo trasmettere valori positivi ed essere entusiasti di giocare a calcio. E’ uno sport, non una guerra»

Inter-Juventus - Conte tra scelte e rabbia alla vigilia del Derby d’Italia : “via la mia stella dallo Stadium? Deficienti - ignoranti e stupidi” : Antonio Conte alla vigilia di Inter-Juventus: le parole del tecnico nerazzurro in vista del Derby d’Italia I tifosi fremono, il conto alla rovescia è iniziata: domani sera l’Inter ospita al San Siro la Juventus per il primo Derby d’Italia della stagione 2019-20. alla vigilia del match sono stati i tecnici delle due squadre i protagonisti indiscussi, con le relative conferenze stampa durante le quali hanno raccontato le ...

Aspettando Fortnite Stagione 11 : dove si trova la stella Segreta della Settimana 10 : Fortnite Stagione 11 è ancora avvolto nel più assoluto mistero. Merito - o colpa - dei ragazzi di Epic Games, che si sono trincerati dietro uno spesso muro fatto di silenzi una volta interrogati sull'evoluzione della loro celebre Battaglia Reale, disponibile gratuitamente su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile - sia iOS che Android. L'intenzione è comunque quella di superare i troppi malumori della Stagione ...

Christian Vieri : «Mia figlia stella? È la fine del mondo - sono pazzo di lei» : La gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloLa gravidanza di Costanza CaraccioloSi sono sposati con una cerimonia intima e privata, lo scorso 18 marzo, e si raccontano di rado, Christian Vieri e Costanza Caracciolo, che ormai hanno messo da ...

Tutto quello che si deve sapere sul passaggio della cometa interstellare Borisov : (immagine: Gemini Observatory/Ndf/Aura)Borisov, il visitatore che arriva dall’ignoto spazio profondo, il 7 dicembre sarà più vicino al Sole che mai. Poi, la cometa interstellare proseguirà la sua traiettoria iperbolica per tornare fuori dal Sistema solare. È la prima cometa interstellare e il secondo oggetto extra-solare che siamo stati in grado di riconoscere, dopo l’esoasteroide dalla forma di sigaro e dal nome hawaiano 1I/‘Oumuamua, e perciò ...

Se non segni - non vinci. Napoli - remake della scorsa Champions : Genk come la stella Rossa : Genk-Napoli 0-0. come lo scorso anno Stella Rossa-Napoli 0-0. E come lo scorso anno, la Champions è tutta da giocare. Alla fine il calcio è un gioco semplice: se non segni, non vinci. Il Napoli non ha dominato la partita come il 6-2 del Salisburgo sui belgi avrebbe lasciato ipotizzare ma le sue occasioni per vincere le ha avute eccome. Le ha divorate tutte. Soprattuto con Milik ma non solo. Gli azzurri hanno giocato meglio nel primo tempo che ...

Serge Gnabry - è nata una stella : il tedesco del Bayern sigla un poker al Tottenham : Fra i protagonisti del martedì appena trascorso in Champions League c'è indubbiamente Serge Gnabry, attaccante classe '95 che è stato assoluto protagonista della partita nella quale il Bayern Monaco ha battuto con il roboante punteggio di 7-2 i finalisti uscenti del Tottenham. In particolare Gnabry ha segnato ben quattro gol in questa partita. Profeta in patria Per una volta si può dire che il detto "Nemo profeta in patria" non valga. Serge ...