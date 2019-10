La polizia vede una donna che trascina a fatica un bidone della spazzatura e la ferma

Fonte : baritalianews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Unadi 51 anni, in California, e precisamente a San Bernardino è statata dallamentreva aun. Laha subito destato sospetti e laha ritenuto di doverlare per accertarsi di cosa ci fosse in quel. Dopo aver perquisito illaè rimasta senza parole: all’interno c’era un uomo fatto a pezzi. Lanon ha volto specificare quali parti del corpo del povero uomo ha potuto riconoscere ere ma laè stata immediatamente arrestata anche perchè non ha voluto fornire alcuna spiegazione al riguardo. Poichè dal terreno che circondava la casa dell’assassina c’erano anche dei liquidi umani e corporali che fuoriuscivano laha fatto delle indagini e ha scoperto che l’uomo prima era stato sotterrato in giardino e solo in un secondo momento fatto a pezzi e buttato nel...

