La maratona perfetta | con Kipchoge l’uomo diventa supersonico

(Di domenica 13 ottobre 2019) A Vienna il keniano scende sotto le due ore in una 42 chilometri: 1h59’40. Tempo non omologato ma resterà un punto di riferimento. E memoria collettiva

