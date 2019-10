La fecondazione assistita aumenta il rischio di tumore alla prostata

fecondazione assistita : Toscana abbassa limite età da 46 a 43 anni/ Ecco perchè : Fecondazione assistita, la Toscana ha deciso di abbassare l'età limite da 46 a 43 per la donna in caso di omologa ed eterologa: Ecco la delibera.

Georgette Polizzi - dopo le nozze con Davide Tresse arriva il figlio : «Ricorrerò alla fecondazione assistita» : Aveva già confessato di volere un figlio e ora Georgette Polizzi, da poco sposata con il fidanzato Davide Tresse ha deciso di allargare la famiglia. Per avere un figlio, data la malattia che l’ha colpita, la sclerosi multipla, si affiderà alla fecondazione assistita. Georgette ha spiegato le sue intenzioni in un’intervista a “Spy”: “Un figlio con Davide? Ci stiamo lavorando. Ma non sarà certo facile. La malattia, purtroppo, non mi ...

Carmen Consoli parla di suo figlio nato con la fecondazione assistita : “Avrei potuto scegliere un fan o un toy boy ma non volevo illudere il “poveretto”” : “Premessa: un figlio è meglio farlo con un marito ed è meglio dare a un bambino una famiglia, anche omogenitoriale, anche se io sono per la famiglia tradizionale. Ma ero single, a 38 anni, un’età biologica avanzata, mi trovavo sola con mia madre, dopo la morte di papà; a Natale, alle Maldive con lei, pensavo alle case, le terre ereditate: eravamo sole, va allargata la famiglia, penso”. A parlare così è Carmen Consoli che si è ...

Un fratellino per Perla Maria - Maria Monsè frena : “Non c’è tempo per la fecondazione assistita” : Maria Monsè aveva dato voce al desiderio di allargare la famiglia regalando un fratellino alla piccola Perla Maria ma gli impegni familiari e professionali l’avrebbero costretta a rimandare il progetto: “Per il momento intraprendere il percorso della fecondazione assistita non è una priorità. Perla quest’anno frequenterà la terza media e avrà gli esami, quindi vogliamo seguirla bene”.Continua a leggere

Maria Monsè rimanda la fecondazione assistita : Protagonista della terza edizione del Grande Fratello Vip, Maria Monsè è nota anche come opinionista di Pomeriggio Cinque, programma nel quale spesso ha preso la parola anche suo figlia Perla Maria.Nel corso della stessa trasmissione l'ex ragazza di Non è la Rai aveva anche espresso la volontà di dare un fratellino o una sorellina alla bambina, ma pare che nelle ultime settimane la 45enne abbia fatto una parziale marcia indietro, rimandando ...