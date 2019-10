La famiglia di Tenco ora si dissocia dal Premio Tenco

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Antonio Lodetti «Sta diventando un banale circo-spettacolo» Gli organizzatori: «Stupiti e addolorati» Antonio Lodetti Luiginon riesce proprio a riposare in pace. Anche ilLuigi- dal 17 al 19 ottobre prossimi all'Ariston di Sanremo - è finito nell'occhio del ciclone. Ladel cantautore che si uccise al festival di Sanremo 1967 quest'anno sidalla manifestazione e ne prende energicamente le distanze. «A malincuore - scrive in una nota la- ci troviamo a dover esternare il nostro dissenso su parte dei significati della prossima edizione delche ci obbliga arci da questa edizione. L'accostamento delad altri festival musicali che nella maggior parte dei casi hanno interessi commerciali rappresenta uno snaturamento inconcepibile ed in contrasto con le ragioni per cui fu istituito. La distorsione della ...

