La casa in cui tutti viviamo sta per crollare | De Siervo allarme contro pirateria

De Siervo - ennesimo appello contro la pirateria : “La casa in cui tutti viviamo sta per crollare” : “La casa in cui tutti viviamo sta per crollare. Non è uno slogan o uno spot d’effetto, ma lo dicono i numeri: uno su tre accetta la scorciatoia del contenuto rubato”. Sono le parole dell’amministratore delegato della Lega Calcio di Serie A, Luigi De Siervo, durante il dibattito dal tema ‘I pirati da combattere’, in corso a Trento nell’ambito della seconda edizione del Festival dello Sport. ...