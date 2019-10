Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 12 ottobre 2019) A 27 anni scova su Internet una start up chiamata “Uber”, aveva solo 100 dipendenti. Manda il suo curriculum e dopo una settimana di colloqui la assumono. Si occupa dell’apertura del mercato italiano. La start up cresce, ma proprio quando arriva al culmine del suo sviluppo lei la lascia per entrare in una nuova start up, “Circle”. Lo schema si ripete anche in questo caso. Dopo un anno e mezzo di lavoro approda nella terza start up, “Revolut”, dove attualmente è responsabile della crescita nell’Europa del Sud. Quando intervistiamo al telefonolei inizialmente parla veloce, soprattutto quando spiega in che cosa consiste il suo lavoro. Poche pause, poche interruzioni.è un vulcano. Non si ferma mai, così come non si è mai fermata nella sua vita. Ha la voce sicura, fiera e al contempo umile ...

HuffPostItalia : 'L' unicorno esiste. Ne ho scoperti 3. Miliardari'. Elena Lavezzi è la regina italiana delle startup -