Juventus | finalmente Douglas Costa | è recuperato per la partita contro il Bologna

(Di sabato 12 ottobre 2019) La settimana scorsa si è conclusa nella maniera ideale per la, grazie all'importante vittorial'Inter che ha permesso ai bianconeri di superare in classifica la squadra di Conte e diventare prima. La pausa per le nazionali è sicuramente molto utile per Sarri per far rifiatare alcuni giocatori (anche se la maggior parte della rosa è impegnata con le nazionali), ma anche per recuperare chi ha subito infortuni. Su tutti, il tecnico toscano spera di poter contare alla ripresa del campionato su De Sciglio, Danilo e soprattutto. Sul centrocampista offensivo brasiliano arrivano importanti conferme sul definitivo recupero, in quanto già in settimana si è allenato con la squadra e quindi, come scrive tuttojuve.com, dovrebbe essere disponibile per l'importantedi campionato di sabato 19 ottobre alle ore 20:45ildovrebbe essere ...

