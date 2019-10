Juve | Jorge Higuain | ' Gonzalo non ha mai detto di aver chiuso le porte al River'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 12 ottobre 2019) E' uno dei protagonisti dellantus in questo inizio di stagione, grazie ad una voglia ed una capacità realizzativa non indifferente spesso decisiva per i risultati sportivi bianconeri: parliamo della punta argentina di, che ha timbrato le partite più importanti come quella contro il Bayer Leverkusen, contro il Napoli e l'Inter in Serie A. Come è noto la punta argentina ha il contratto in scadenza con lantus nel 2021 e l'idea del giocatore e dei suoi agenti è rinnovarlo per definire l'ultimo contratto professionistico importante della sua vita calcistica. Ma le ultime dichiarazioni che arrivano dall'Argentina, nello specifico dal papà, spaventano lantus.potrebbe decidere di ritornare in Argentina e concludere la sua carriera nella squadra che lo ha lanciato, ilPlate. Papà: 'non ha maidi...

