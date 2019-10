«Judy» | Renée Zellweger come non l’avete mai vista né sentita

Fonte : vanityfair

(Di sabato 12 ottobre 2019) Se Hollywood fosse un luogo dove comanda la logica, allora il prossimo Oscar per la migliore interpretazione femminile spetterebbe di diritto a Renee. In, film diretto dall’inglese Rupert Goold e in arrivo in Italia a dicembre, la ex Bridget Jones sfodera un’interpretazione eccellente. L’attrice non si limita a “impersonare”Garland, la diventa proprio, nel modo in cui si siede a tavola, si versa un drink, tiene il microfono in mano, trattiene le lacrime e contiene la sofferenza e ovviamente nel modo in cui canta. LEGGI ANCHE«»: unada Oscar E, a differenza di altri progetti, qui non c’è l’uso della vera voce di Garland. Qui a cantare e ballare è Renee. «Ci sono voluti mesi di prove negli studi di Abbey Road», aveva raccontatoalla prima mondiale del film. «Tutte le volte che pensavo di non farcela, ...

