Jane la combattente | la Fonda arrestata a 81 anni mentre protesta per il clima

Fonte : dilei

(Di sabato 12 ottobre 2019) Fiera, coraggiosa enon smette di lottare per ciò in cui crede, nemmeno a 81, e ci regala una grande lezione di vita. Star di Hollywood, ma prima di tutto donna intelligente e impegnata, è statanel corso di una manifestazione per il. Un lungo trench rosso, il cappello da cui spuntavano le ciocche bionde e uno sguardo fiero:è stata ammanettata dalla polizia e portata via nel corso di unorganizzata di fronte alla sede del Congresso, a Washington, per chiedere delle azioni contro l’emergenzatica. Poche ore prima laaveva annunciato con un video su Twitter di aver creato il Fire Drill Friday. “Come ha detto Greta Thunberg, dobbiamo agire come se la nostra casa fosse in fiamme, perché lo è” aveva svelato, affermando di essere pronta a manifestare ogni venerdì di fronte alla sede del Congresso degli ...

ANNAQuercia : 'Combattente Jane', l'arresto di Fonda in un video virale - prestia_fabio : RT @Adnkronos: 'Combattente #Jane', l'arresto di #Fonda in un video virale - G_M_Puzzovio : 'Combattente Jane', l'arresto di Fonda in un video virale -