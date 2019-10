Jane Fonda è stata arrestata per aver partecipato a una protesta ambientalista davanti al

L'attrice Jane Fonda arrestata a Washington durante una manifestazione per il clima : L’attrice Jane Fonda è stata arrestata mentre protestava sulla scalinata di Capitol Hill, la sede del Congresso a Washington DC., per chiedere misure contro il surriscaldamento climatico. Il video dell’attrice, messa in manette e scortata verso un’auto della polizia, è subito circolato sui social media. L’attrice protestava con il gruppo Oil Change International. Ispirata da Greta Thunberg, l’attrice ...

Grace and Frankie 7 si farà - la comedy con Jane Fonda e Lily Tomlin rinnovata per un’ultima stagione : Grace and Frankie 7 si farà. Mancano ancora quattro mesi al debutto della sesta stagione su Netflix, eppure i dirigenti della piattaforma hanno già annunciato l'ulteriore rinnovo della serie. La stagione conclusiva dell'esilarante comedy creata da Marta Kauffman e Howard J. Morris si snoderà in 16 episodi, arrivando a un totale di 94 e diventando così la serie originale più longeva nella storia di Netflix (Orange is the New Black si ferma a 91 ...