Iv | Renzi lancia tre loghi | ‘votate e decidiamo insieme il simbolo’

Matteo Renzi lancia voto online per scegliere il simbolo di Italia Viva : Il simbolo di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, sarà scelto dagli iscritti e simpatizzanti online. E’ lo stesso leader a lanciare sui social il concorso proponendo tre loghi “selezionati tra i tanti arrivati in questi giorni”, scrive il senatore. Il primo ha la scritta con ‘Italia’ piccolo in bianco e ‘Viva’ molto più grande in bianco e rosa su fondo rosso (la ‘i’ ...

Anna Ascani dice no a Renzi : «Rilanciare il Pd senza ammucchiate anti-Salvini» : Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi lascia il Pd, l'ironia su Twitter Renzi ...

Nicola Zingaretti alle prese con i dieci Renziani indecisi e rimasti nel Pd : sono loro l'ago della bilancia : I magnifici dieci renziani, corteggiati sia dal Pd che da Italia Viva potrebbero essere decisivi nel fare pendere l'asticella da una parte o dall'altra. Inoltre alcuni di essi debbono decidere se candidarsi o no laddove ci saranno le amministrative e questo sta creando problemi tra i dem poiché il p

Matteo Renzi "premier tra 6 mesi" : Alan Friedman rilancia la confessione dell'Annunziata - Rosato in imbarazzo : Momenti di imbarazzo a Omnibus, con Alan Friedman che spiattella in faccia a Ettore Rosato, deputato ex Pd transitato in Italia Viva, una voce di corridoio che circola da qualche tempo. "Lucia Annunziata - spiega il giornalista americano negli studi di La7 - ha rivelato che fra 6 mesi vedremo Matteo

Renzi lancia Italia viva e spiazza tutti anche su Twitter. Un'analisi : L'addio di Matteo Renzi al Partito democratico ha sorpreso praticamente tutti, soprattutto per le tempistiche scelte dall'ex premier per l'annuncio. Un disorientamento e una sorpresa che emergono anche dalla misurazione della ‘sentiment' degli utenti su Twitter: solitamente l'audience risulta molto più polarizzata, ma in questo caso la differenza tra sentiment negativa (47%) e positiva (33%) non è particolarmente ampia. anche il 20% di commenti ...

Renzi lancia il "Family Act" : Con il ministro Bonetti l'alfiere di Italia Viva nel governo Conte, la prima proposta del nuovo partito di Renzi è in...

Matteo Renzi lascia il Pd e lancia Italia Viva : L'ex-premier Matteo Renzi ha lasciato il Pd e lanciato il suo nuovo movimento che prende il nome di Italia Viva. Il senatore, già segretario del Partito Democratico, ha detto di poter contare su due gruppi parlamentari quantificati alla Camera in 25 deputati e al Senato in 15 senatori. Nelle prossime ore si delineerà l'effettiva consistenza dei gruppi con l'elenco dei parlamentari che confluiscono nella nuova aggregazione politica di Renzi, il ...

Renzi lancia "Italia viva" e sfida Salvini in tv. Zingaretti : «Ora pensiamo al futuro» : Il nuovo partito di Matteo Renzi si chiamerà Italia viva, i gruppi in Parlamento sono pronti e lui annuncia: «Saremo più di 40, per ora 25 deputati e 15 senatori». Il...

Renzi lancia "Italia viva" - Conte : «Una minaccia oggettiva per la stabilità» : Ha atteso ben quattordici ore Giuseppe Conte, dalla telefonata in cui lunedì notte Matteo Renzi gli ha annunciato la scissione, prima di commentare quella che a palazzo Chigi viene definita...

Renzi lancia Italia Viva. Con lui 40 parlamentari : Adesso la creatura Renziana ha anche un nome: "Italia Viva". Come lo slogan di una campagna elettorale del Partito Democratico, al tempo in cui era segretario Walter Veltroni, e come il titolo di una Leopolda, "Viva l'Italia viva". Ma soprattutto ci sono i numeri: 25 deputati e 15 senatori, due ministri e un sottosegretario, Ivan Scalfarotto. Matteo Renzi lo annuncia dal bar della Rai, dove da questa stagione si tiene una anteprima di Porta a ...

Nelle Commissioni parlamentari il gruppo di Matteo Renzi è già ago della bilancia : Trattandosi di una scissione di Palazzo, il suo primo impatto sarà sugli equilibri parlamentari. Per quanto Matteo Renzi abbia assicurato il suo sostegno al Governo Conte II, la nascita di un nuovo gruppo o componente parlamentare tanto alla Camera quanto al Senato inciderà sulla forza contrattuale tra i partiti di maggioranza. E lo si vedrà già Nelle Commissioni parlamentari dove molti Renziani sono in posizioni ...

Cosa sappiamo di 'Italia Viva' - il nuovo partito lanciato da Renzi : Si chiamerà 'Italia Viva' e l'obiettivo "è non fare una Cosa politichese e antipatica, noiosa" dice Matteo Renzi presentando a Bruno Vespa prima della registrazione della puntata di Porta a Porta il nuovo partito nato dalla scissione nel Pd. "Vogliamo parlare a quella gente che ha voglia di tonare a credere nella politica", ha detto l'ex segretario Dem ed ex premier, "io voglio molto bene al popolo del Pd. Per sette anni ho ...

Scissione Pd - Renzi lancia il nome del suo nuovo movimento : “Si chiamerà Italia Viva” : Il nome del nuovo progetto politico lanciato da Matteo Renzi sarà "Italia Viva": l'annuncio è stato fatto dallo stesso ex presidente del Consiglio parlando con Bruno Vespa, prima dell'inizio della registrazione della puntata di Porta a Porta. L'ufficializzazione della Scissione dal Pd è arrivata tra ieri sera e questa mattina proprio per bocca dello stesso Renzi.Continua a leggere

Renzi è pronto a lanciare i suoi gruppi in Parlamento : i fedelissimi favorevoli e contrari : Matteo Renzi è ormai pronto a lanciare l'iniziativa dei gruppi autonomi in Parlamento, ma tra i Renziani stessi non sono pochi a nutrire dubbi sull'operazione. Alessia Morani, tra le più fedeli tra le parlamentari Renziane, afferma senza mezzi termini che lei resterà nel Partito Democratico e si spinge a fare appello a tutti perché non si metta in difficoltà il governo giallorosso nel giorno in cui si completa la squadra. Un'altra prima linea ...