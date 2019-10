Italia Viva | il simbolo lo sceglierà la Rete | concorso online sul sito con tre opzioni

Matteo Renzi lancia voto online per scegliere il simbolo di Italia Viva : Il simbolo di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, sarà scelto dagli iscritti e simpatizzanti online. E’ lo stesso leader a lanciare sui social il concorso proponendo tre loghi “selezionati tra i tanti arrivati in questi giorni”, scrive il senatore. Il primo ha la scritta con ‘Italia’ piccolo in bianco e ‘Viva’ molto più grande in bianco e rosa su fondo rosso (la ‘i’ ...

Maria Elena Boschi : "Italia Viva è aperta a tutti coloro che ne condividono i valori" : Quando inizia a parlare lei la sala del Cinema Adriano diventa silenziosa, i partecipanti alla presentazione romana del nuovo partito renziano, Italia Viva, alzano lo smartphone, la illuminano con i flash e iniziano a filmare. Maria Elena Boschi, che tutti chiamano affettuosamente Maria Elena, è la star della tappa romana del tour che porta Italia Viva, la novità politica del 2019, in giro per l’Italia. ...

Siria : fiaccolata martedì al Pantheon con Pd - Art.1 - Italia Viva - +Europa : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Alla fiaccolata di martedì 15 ottobre, alle ore 19.30, al Pantheon in solidarietà del popolo curdo hanno aderito fino ad ora Pd, Articolo 1, Siamo Europei, +Europa, Italia Viva e Demos-Democrazia Solidale. L'articolo Siria: fiaccolata martedì al Pantheon con Pd, Art.1, Italia Viva, +Europa sembra essere il primo su Meteo Web.

Italia Viva - guerra alle fake news/ Prima proposta : commissione d'inchiesta vs bufale : Italia Viva di Matteo Renzi dichiara guerra alle bufale: la Prima proposta è quella di istituire una commissione d'inchiesta contro le fake news.

Sondaggi elettorali - sorride il Pd : guadagna l’1% e recupera dopo la scissione - Italia Viva in calo : L'ultimo Sondaggio effettuato da Tecnè per l'agenzia Dire sorride al Partito Democratico, che guadagna un punto percentuale in sette giorni e torna al secondo posto, dietro alla Lega (saldamente in testa nonostante un leggero calo). Perde mezzo punto, invece, Italia Viva: dopo la scissione sembra essere finita l'ascesa del partito di Matteo Renzi.Continua a leggere

Lucia Annibali passa dal Pd a Italia Viva : “Scelta naturale e femminista” : Lucia Annibali, deputata eletta con il Pd, ha spiegato in un'intervista perché ha deciso di passare con Italia Viva di Matteo Renzi, definendo la sua come una scelta in chiave femminista: "Non ho niente da recriminare nei confronti del partito, dove non vantavo una lunga militanza. Mi è stato chiesto di aderire a questo nuovo progetto e ho detto sì, con serenità e convinzione".Continua a leggere

Matteo Renzi e Silvio Berlusconi - il sondaggio Emg affonda Italia Viva : gradimento - il Cav umilia l'ex Pd : Se Italia Viva è un partito personale, il fatto che Matteo Renzi nei sondaggi sia in fondo alle classifiche di gradimento è un indizio di pessima salute. l'ex premier, fresco di scissione del Pd, è così a picco nelle graduatorie da essere dietro anche a Silvio Berlusconi, un campione delle preferenz

Sondaggi elettorali Index : sorridono solo Italia Viva e Fratelli d’Italia : Sondaggi elettorali Index: sorridono solo Italia Viva e Fratelli d’Italia È il Movimento 5 Stelle la forza politica che perde più voti secondo gli ultimi Sondaggi elettorali realizzati da Index Research per Piazza Pulita il 10 di ottobre. I pentastellati, rispetto alla precedente rilevazione, vedono andare in fumo lo 0,6 calando quindi al 18,8%. Anche il principale alleato di governo, il Pd, continua a perdere colpi. Index sonda i dem ancora ...

Lucia Annibali lascia il Pd e trasloca a Italia Viva - il partito di Matteo Renzi : Perde i pezzi il Pd. Un'altra big dei democratici ha infatti lasciato il partito per entrare a far parte di Italia viva di Matteo Renzi. Si tratta di Lucia Annibali, avvocato, vittima di un attacco da parte dell'ex compagno che l'ha lasciata sfigurata con l'acido. La Annibali lo ha dichiarato in una

Battesimo ‘Italia viva’ a Roma. E con Pd scoppia caso ‘stanze’ Camera : E' previsto per sabato mattina il Battesimo di Italia viva a Roma. Nella Capitale si terra' la kermesse del nuovo movimento, con la presentazione - viene riferito - di quegli amministratori che hanno lasciato il Pd. Ci saranno tutti i 'big' di Iv, compresa la capogruppo alla Camera Boschi ma non Matteo Renzi. E intanto proprio alla Camera e' in corso una trattativa serrata con il Pd. Sulle stanze. Perche' mentre la scissione ai tempi di Bersani ...

Sondaggi politici - cala la Lega mentre continuano a crescere Italia Viva e Fratelli d’Italia : Gli ultimi Sondaggi politici confermano le tendenze delle ultime settimane: nonostante la Lega si riconfermi campione di consensi, il partito di Matteo Salvini perde uno 0,7%, mentre continuano a crescere Italia Viva di Matteo Renzi e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Perdono leggermente anche il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle, pur restando rispettivamente il secondo e il terzo partito dietro al Carroccio.Continua a leggere

Italia Viva - prima proposta di legge è anti-fake news : commissione anche per inchiesta nel sul referendum costituzionale perso da Renzi : I Renziani di Italia Viva chiedono l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta contro la disinformazione, per indagare “sui ‘casi di diffusione seriale e massiva’ delle fake news” nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge. Quindi considerando anche il 2016, anno del fallimento del referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi. È il contenuto del primo disegno di ...

Sondaggi - Lega primo partito con il 32 - 7%. Il Pd al 19 - 2% e il M5s al 18 - 7. Italia Viva ferma al 4 - 5 : La Lega primo partito, Matteo Salvini il leader che riscuote maggiore fiducia. È la fotografia scattata dal Sondaggio realizzato da Emg Acqua per la trasmissione Agorà di Rai3. Se si votasse oggi, il Carroccio raccoglierebbe il 32,7% delle preferenze, seguito dal partito Democratico con il 19,2% e dal M5s che si attesta al 18,7. Molto più indietro i partiti minori: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni è accreditato del 7,8% dei voti, lo 0,8 ...