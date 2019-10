Italia Si | attrice trans di Un posto al sole | “Nata nel corpo sbagliato”

Fonte : lanostratv

(Di sabato 12 ottobre 2019) Unal, l’Vittoria Schisano sul podio diSi: “Sono nata nelsbagliato” E’ stata Vittoria Schisano,di Unal, l’ultima ospite vip della puntata diSi di oggi, sabato 12 ottobre 2019. Ai microfoni del programma condotto da Marco Liorni l’artista ha parlato del problema della disforia di genere (alla nascita lei era Giuseppe Schisano e non Vittoria). Da quando avevo 5 anni sapevo benissimo chi ero: una donna nata neldi un uomo. Oggi sono sul podio diSi per rivolgermi ai genitori che ci stanno ascoltando: voglio dire a tutti di amare i loro figli sempre, anche quando sembra difficile o fa male ha dichiarato, aggiungendo poi: “Guardate i vostri figli con gli occhi del cuore e non con quelli del pregiudizio”. Vittoria Schisano,di Unal, sul podio di ...

marghenasta : RT @isorrisidiem: Non mi stancherò mai di dire che per quanto mi riguarda Giulia Michelini è l'attrice migliore che ci sia in Italia. Nessu… - Erika83961090 : RT @isorrisidiem: Non mi stancherò mai di dire che per quanto mi riguarda Giulia Michelini è l'attrice migliore che ci sia in Italia. Nessu… - ciriolo555 : Arrestata a Washington la grande attrice #JaneFonda.Ammanettata ai polsi con -