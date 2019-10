Italia | quando il verde è davvero speranza

Centosettantamila incidenti d’auto in Italia : quando è meglio non uscire in macchina? : Sono più di 170mila gli incidenti stradali che si sono verificati in Italia nel corso del 2018. A censirli ci ha pensato Istat mentre Info Data, il blog di Data Journalism del Sole 24 Ore, li ha rielaborati per rappresentarli in un’infografica consultabile qui https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/10/10/Centosettantamila-incidenti-dauto-Italia-scopre-meglio-non-uscire-macchina/. I dati mostrano che non ci sono differenze significative tra le ...

Giro d’Italia 2020 : quando verrà presentato il percorso? Data - programma - orario d’inizio e tv : Il Giro d’Italia 2020 verrà presentato ufficialmente giovedì 24 ottobre (ore 16.50) presso gli Studi Rai di Via Mecenate a Milano. Gli organizzatori di RCS Sport sveleranno il percorso della prossima Corsa Rosa che scatterà sabato 9 maggio da Budapest e si concluderà domenica 31 maggio, la prima corsa a tappe della stagione si preannuncia estremamente spettacolare caratterizzata dalla quattordicesima partenza dall’estero della sua ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quando torna in gara l’Italia? Giorgia Villa ed Elisa Iorio in finale all-around : data - programma - orari - tv : Le Fate hanno passato una notte insonne, ancora incredule dell’impresa compiuta ieri quando hanno conquistato la medaglia di bronzo nel concorso a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. L’Italia è salita sul podio nella gara regina insieme a USA e Russia, una vera e propria apoteosi per le ragazze di Enrico Casella che hanno scritto un’autentica pagina di storia sportiva sovvertendo tutti i pronostici della vigilia. ...

Quando si gioca Italia-Nuova Zelanda? Mondiali rugby 2019 : data - orario - canale tv e streaming : Va a concludersi, con un po’ di amaro in bocca, il Mondiale di rugby per la Nazionale italiana in Giappone. Azzurri che si fermeranno nuovamente al terzo posto nel girone, mancando per l’ennesima volta l’accesso ai quarti di finale. Ultima sfida di lusso per la banda di O’Shea che sfida gli All Blacks: la Nuova Zelanda, grande favorita per il titolo. Andiamo a scoprire il programma del match. World rugby e RAI hanno ...

I social sono pieni di ignoranti e il successo del tweet di Rubio ne è la prova : quando la lingua Italiana diventa opinione : Il problema, a ben pensarci, non è ciò che ha scritto quel tale chef Rubio, il quale grazie ad un tweet è passato dall’essere conosciuto solo dagli amanti dei reality di cucina, all’essere notato da tutta Italia. Il problema, quello vero che affligge il nostro Paese e non solo, è che chiunque, con un tweet o con un post su Facebook, può esprimere la propria balorda opinione facendola passare per legge. Ma un post non è una pietra ...

Italia Viva : Renzi - ‘quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo’ : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Io, qualsiasi cosa dica, ho una serie di persone che mi vanno addosso e la buttano sul mio carattere, dicono ‘è antipatico’, o ‘Renzi ha un caratteraccio’, o ‘non sa parlare in modo simpatico alle persone’. Quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo. E’ incredibile come il racconto di me sia spesso in qualche misura veicolato da un ...

Referendum : Renzi - 'Italia ha perso occasione vita politica quando ha votato no' : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Questo paese ha perso l'occasione della vita politica quando ha votato no al Referendum". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo alla scuola di formazione 'Futura' a Terrasini.

Quando nacque la radio gli Italiani non si mostrarono così interessati : “Uri, Unione radiofonica Italiana, 1 RO, stazioni di Roma, lunghezza d’onda metri 425…” con questo annuncio iniziavano le regolari trasmissioni radiofoniche in Italia, 95 anni fa. Erano le 21 del 6 ottobre del 1924 e Ines Viviani Donarelli presentava il concerto inaugurale della prima emittente radiofonica italiana nel corso del quale lei stessa avrebbe suonato, in un quartetto d’archi, musiche di Haydin. Una precisazione: l’annunciatrice ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : quando gareggia l’Italia nella Finale a squadre? Data - programma - orario e tv : quando gareggerà l’Italia nelle Finali dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica? La nostra Nazionale si è qualificata per l’atto conclusivo del concorso a squadre grazie all’ottavo posto del turno eliminatorio ed è pronta per tornare in pedana martedì 8 ottobre (ore 14.30) con tanta voglia di riscatto dopo gli errori alla trave della giornata di sabato. Giorgia Villa e compagne puntano alla top-5, le corazzate USA, Cina e ...

Rugby - Italia-Nuova Zelanda : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Dopo Namibia e Canada e Sudafrica, sarà la Nuova Zelanda l’ultima avversaria dell’Italia: tocca agli All Blacks affrontare gli azzurri in quello che per entrambe le Nazionali sarà il l’ultimo match valido per la Pool B della Coppa del Mondo di Rugby. In Giappone, al City of Toyota Stadium di Toyota City, sabato 12 ottobre, alle ore 6.45 italiane, gli uomini di Conor O’Shea affronteranno a formazione in vetta al ranking ...

Quando lo smartphone diventa una spia. "In Italia oltre mille vittime di stalkerware" : Programmi informatici usati per sorvegliare partner ed ex sono sempre più diffusi. Lo rivela uno studio condotto da Kaspersky a livello globale: da gennaio ad agosto 37 mila utenti sono stati vittima di questi software almeno una volta

Ciclismo - Mads Pedersen in maglia iridata : quando torna in gara il Campione del Mondo? Appuntamento in Italia! : Mads Pedersen si è laureato Campione del Mondo domenica scorsa sconfiggendo il nostro Matteo Trentin e lo svizzero Kueng nella volata a tre che ha assegnato il titolo iridato nello Yorkshire. Il danese si è imposto in maniera inattesa, non era minimamente considerato alla vigilia della prova in linea e anche quando si è trovato davanti nel gruppo dei cinque attaccanti non sembrava in grado di piazzare la stoccata vincente. Il 23enne ha stupito ...

Ginnastica artistica - Mondiali 2019 : quando gareggerà l’Italia? Il programma e gli orari giorno per giorno : L’Italia vuole essere grande protagonista ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre. Le nostre Nazionali vanno a caccia della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, soltanto le migliori nove squadre del turno eliminatorio (escludendo quelle salite sul podio iridato dodici mesi fa) staccheranno il pass per la rassegna a cinque cerchi. La missione sembra ampiamente alla ...