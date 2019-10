Italia-Grecia 2-0 | le pagelle di CalcioWeb | Jorginho killer | Barella fa lo struzzo FOTO

Italia-Grecia - Mancini : “I ragazzi sono stati bravissimi - grazie al pubblico dell’Olimpico” : Roberto Mancini ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria contro la Grecia e la qualificazione all’Europeo del 2020. “I ragazzi sono stati bravissimi, ringrazio il pubblico dell’Olimpico che ci ha sostenuti anche nel primo tempo dove non abbiamo fatto bene. Siamo stati contratti. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, abbiamo trovato il gol e ci siamo sciolti. Di squadre che si chiudono come la Grecia ne troveremo ...

Settebello Italia - Grecia domata e pass per Euro 2020 in tasca : Mancini compie un’impresa storica : Mai nella storia l’Italia aveva vinto sette partite su sette nelle Qualificazioni agli Europei, un ruolino perfetto che vale il pass per Euro 2020 Missione compiuta, l’Italia si qualifica aritmeticamente agli Europei del 2020, centrando la settima vittoria in altrettante partite del girone, impresa mai accaduta nella storia. Jennifer Lorenzini/LaPresse Tutto semplice per gli azzurri contro la Grecia, piegata 2-0 grazie al ...

Italia-Grecia, gli highlights del match – VIDEO highlights Italia Grecia| Giornata di qualificazioni ad Euro 2020 per Italia e Grecia. Pubblico dalle grandi occasioni all'Olimpico di Roma. Ecco come è andata a finire la partita tra queste due compagini. Gli highlights di Italia – Grecia

Italia-Grecia - le pagelle di CalcioWeb : Jorginho killer - Barella fa lo struzzo [FOTO] : Italia-Grecia, LE pagelle DI CalcioWeb – L’Italia batte la Grecia e si qualifica all’Europeo del 2020. Reti di Jorginho e Bernardeschi, che risultano anche i migliori in campo. In alto la FOTOGALLERY. Italia: Donnarumma 6.5: salva gli Azzurri nel primo tempo: PROVVIDENZIALE. D’Ambrosio 6: si fa male dopo pochi minuti, ma resta in campo facendo un’onesta partita: STOICO. Bonucci 6: poco impegnato come tutta la ...

Calcio - Italia-Grecia 2-0. Gli azzurri si qualificano agli Europei 2020 - Jorginho e Bernardeschi esaltano l’Olimpico. : 12 Giugno 2020. Una data che l’Italia si è ben segnata sul calendario. Sarà infatti la partita inaugurale degli Europei 2020 ed in campo a Roma ci sara proprio la Nazionale di Roberto Mancini. Missione compiuta dagli azzurri (oggi con l’insolita maglia verde), che si sono qualificati per la manifestazione continentale con tre giornate d’anticipo dopo la vittoria contro la Grecia per 2-0 (Jorginho e Bernardeschi) proprio a Roma, ...

LIVE Pagelle Italia-Grecia 2-0 - i voti degli azzurri in DIRETTA : raddoppia Bernardeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Pagelle Italia-Grecia 2-0: Donnarumma 7: Si fa trovare pronto con una bella parata ad inizio primo tempo, poi ordinaria amministrazione con interventi sicuri, buon possesso di palla con i piedi. D’Ambrosio 6.5: Dei terzini è quello che stringe per formare una finta difesa a 3, mette anche un assist per Immobile oltre ad una buona diligenza difensiva, rischia di uscire per infortunio ma ...