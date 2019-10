Italia da record | sette su sette nelle qualificazioni! Come Mancini mai nessuno | tutti i

Italia batte 2-0 la Grecia. Qualificazione da record : all'Europeo con tre turni d'anticipo : L'Italia batte la Grecia per 2-0 allo stadio Olimpico di Roma e ottiene la Qualificazione alla fase finale di Euro 2020 con tre giornate di anticipo. Davanti a 56 mila persone, indossando una improbabile maglia verde, la squadra allenata da Roberto Mancini soffre più del dovuto per piegare la resist

CorSport : Italia - dall’umiliazione alla qualificazione da record in due anni : Se l’Italia stasera vincesse contro la Grecia guadagnerebbe la qualificazione all’Europeo con tre turni di anticipo. Non è mai accaduto. Una qualificazione che fino a due anni fa sembrava estremamente difficile, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Invece, in due anni, siamo passati “da una umiliazione a una sicura qualificazione”, dall’esclusione al Mondiale ad un Europeo che ci apre le sue porte addirittura in anticipo. Da ...

Trapianto da record di quattro organi : è la prima volta in Italia e in Europa : Oltre 15 ore di intervento all'ospedale Molinette di Torino: al paziente, giunto da Bari, sono stati trapiantati i polmoni...

In Italia è record di "Neet" : i giovani che non studiano e non lavorano. Dati allarmanti in Sicilia - Calabria e Campania. Siamo i peggiori d'Europa : Non studiano, non lavorano, non seguono alcun corso di formazione. In pratica, trascorrono le giornate tra letto e divano. È l'esercito dei Neet, acronimo inglese per not in education,...

Unicef lancia l'allarme giovani inattivi in Italia il record Europeo : Unicef lancia l'allarme giovani inattivi in Italia il record Europeo.Secondo gli ultimi dati Istat, al 2018, in Italia i giovani inattivi sono tanti

Italia - Immobile rinato e maturo : “sfogo con Inzaghi? Non ero in me - ho sbagliato. Nazionale? Voglio record e gol” : Ciro Immobile si è ripreso la Lazio dopo lo ‘sfogo’ ed ora è pronto a riprendersi anche la Nazionale: il bomber campano è pronto dimostrare le sue qualità di goleador anche in maglia azzurra Ciro Immobile si è ripreso la Lazio, ora vuole riprendersi anche la Nazionale. La stagione dell’attaccante biancoceleste ha vissuto un momento davvero particolare che lo ha visto uscire furibondo dopo una sostituzione contro il Parma. ...

Reggina da record : è tra le 6 imbattute d'Italia dalla Serie A alla C : I vari campionati professionistici di calcio, dalla Serie A alla Serie C, sono ormai partiti da un mese abbondante ed è interessante osservare le prime statistiche. Tra le squadre più in mostra ci sono le imbattute. Sono soltanto 6 in tutte e tre le categorie professionistiche a non avere ancora mai perso. Nel weekend scorso sono infatti cadute per la prima volta, Inter, Empoli ed Alessandria. Le squadre imbattute d'Italia Restano imbattute come ...

Atletica - record Italiano dei 10mila : quella di Yeman Crippa è la storia di un mondo che è cambiato : Yeman Crippa supera Salvatore Antibo. Dopo 30 anni cade il record italiano dei 10mila, detenuto fino a ieri, assieme a quello dei 5mila, dal mezzofondista siciliano Salvatore Antibo. L’azzurro ha stabilito il nuovo primato nella finale dei Mondiali di Atletica a Doha. Il tempo di 27’10” e 76 centesimi è quasi 6 secondi inferiore al precedente 27’16” e 50, stabilito il 29 giugno 1989 al Meeting di Helsinki. Altri tempi quelli in cui Antibo ...

Tennis : è record per l’Italia - otto azzurri nei top100 con l’ingresso di Salvatore Caruso mentre impazza il duello Fognini-Berrettini : Quella di oggi è una giornata a suo modo storica per il Tennis italiano, con il record di otto italiani classificati tra i primi 100 giocatori del mondo raggiunto grazie al Challenger di Barcellona vinto da Salvatore Caruso, capace in questo modo di andare al numero 98 del ranking ATP. Questo dato fotografa un momento felice del Tennis di casa nostra, nel quale ci sono due giocatori in lotta per le Finals di Londra, uno (Fabio Fognini) che è ...

Inter-Juventus - incasso da record per il Derby d’Italia : Inter Juventus incasso – La splendida cornice dello stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro ha accolto ieri sera il big match della settima giornata di Serie A tra Inter e Juventus. Sfida che si è conclusa con la vittoria dei bianconeri, che grazie a una rete messa a segno da Gonzalo Higuain a dieci minuti […] L'articolo Inter-Juventus, incasso da record per il Derby d’Italia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Dybala-Higuain - Inter ko! Alla Juventus il Derby d’Italia dei record : Conte sconfitto alla prima da ex : Dybala ed Higuain decisivi per la Juventus: i nerazzurri si prendono il Derby d’Italia e la vetta della classifica di Serie A Spettacolo unico questa sera al Meazza: la sfida tra Inter e Juventus ha rispettato tutte le aspettative. Il Derby d’Italia dei record, con 6.6 milioni di incasso, il più alto della storia della Serie A, ha incoronato regina la Juventus di Sarri. Dopo 94 minuti di gioco sono stati infatti i bianconeri a ...

Atletica - RECORD ItaliaNO : Yeman Crippa strabilia - battuto Salvatore Antibo sui 5000 metri! Ottavo ai Mondiali - vince Cheptegei : RECORD ITALIANO! Yeman Crippa entra nella storia dell’Atletica leggera e mette da parte un mito assoluto come Salvatore Antibo, l’azzurro ha corso i 5000 metri dei Mondiali con un mirabolante 27:10.76 e ha così migliorato di quasi sei secondi il primato siglato dal siciliano nel lontano 1989 a Helsinki (27:16.50). Show assoluto del 23enne che settimana scorsa aveva deluso sui 5000 in questa rassegna iridata e che oggi ha offerto la ...