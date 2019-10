Italia batte 2-0 la Grecia Qualificazione da record | all' Europeo con tre turni d' anticipo

Nuoto - Europei 2022 : Roma tra le candidate. L’Italia deve battere la concorrenza di Russia e Germania : Gli Europei 2022 di Nuoto potranno essere ospitati dall’Italia. Nella riunione odierna a Dublino, la LEN ha accetta la candidatura di Roma come città ospitante della 35esima edizione della manifestazione continentale. Adesso l’Italia dovrà battere la concorrenza di Russia e Germania. Roma è stata anche l’ultima città italiana ad ospitare gli Europei nel lontano 1983, mentre per due volte i Mondiali nel 1994 e 2009. In ...

Italia - la promessa di Leonardo Bonucci : “batteremo la Grecia per i piccoli dell’ospedale Bambino Gesù” : La dolce promessa di Leonardo Bonucci: il difensore azzurro sprona l’Italia al successo sulla Grecia per i bambini dell’ospedale Bambino Gesù Qualificazione da archiviare, con una motivazione in più. L’Italia si prepara alla sfida contro la Grecia dopo aver fatto visita ai piccoli pazienti dell’ospedale Bambino Gesù, sorridenti alla vista dei giocatori della Nazionale nonostante le difficoltà che vivono ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : uno straordinario Matteo Berrettini batte in due set Dominic Thiem e va in semifinale - diventa numero 1 d’Italia ed è tra i primi otto della Race per le ATP Finals! : Nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai un entusiasmante Matteo Berrettini ha battuto in due set l’austriaco Dominic Thiem sul cemento della megalopoli cinese col punteggio di 7-6 6-4 in una partita giocata col tetto del campo centrale chiuso. Nessuna palla break fino al 3-3 del primo set quando Berrettini ne concede una sbagliando due dritti ma poi la annulla costringendo all’errore di dritto dal fondo Thiem. Si va quindi al ...

Battesimo ‘Italia viva’ a Roma. E con Pd scoppia caso ‘stanze’ Camera : E' previsto per sabato mattina il Battesimo di Italia viva a Roma. Nella Capitale si terra' la kermesse del nuovo movimento, con la presentazione - viene riferito - di quegli amministratori che hanno lasciato il Pd. Ci saranno tutti i 'big' di Iv, compresa la capogruppo alla Camera Boschi ma non Matteo Renzi. E intanto proprio alla Camera e' in corso una trattativa serrata con il Pd. Sulle stanze. Perche' mentre la scissione ai tempi di Bersani ...

L'Italiano da 20 miliardi che vuole battere il cancro : Maria Sorbi Le strategie dei prossimi anni per la lotta al cancro in Europa sono in mano sua. Walter Ricciardi è stato nominato presidente del Mission board on cancer, organismo europeo che gestisce un fondo da 20 miliardi di euro, messi a disposizione dal Parlamento Ue e dagli Stati membri, per la ricerca e gli interventi sociali e clinici contro i tumori. Un incarico enorme, contando che Ricciardi avrà l'ultima parola sui bandi da ...

Summit tra scienziati per combattere mareggiate ed erosione costiera tra Italia e Francia : Si e’ parlato di rischio costiero a Pisa, dove alla Scuola Normale c’e’ stato il convegno ‘Gestione e prevenzione del rischio costiero di un territorio in evoluzione‘ organizzato da Regione Toscana e da Lamma, consorzio tra Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito delle attivita’ del progetto Interreg Marittimo ‘Maregot’. scienziati ed esperti di modellistica marina e ...

Evasione - BankItalia : 'Sì ad una riforma organica ma senza abbattere tutte le imposte' : Quello dell'Evasione fiscale è un tema che desta una serie di preoccupazioni, poiché i livelli piuttosto elevati rischiano di compromettere seriamente le prospettive di crescita del Paese. Questo, in sintesi, è il monito diffuso dall'Istat, seguito da un intervento di Bankitalia, secondo cui è necessario avviare una riforma organica che, al contempo, non può basarsi sull'abbattimento totale delle imposte. Le criticità manifestate da Istat e ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia - situazione difficile. Il pass olimpico è complesso : bisogna battere tre squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.55 Ci risentiamo tra circa 20 minuti per l’ultima suddivisione e per incrociare le dita, l’Italia ci spera. 18.54 L’ultima suddivisione di queste qualificazioni incomincerà alle ore 19.30. Ci saranno Olanda, Svizzera e Romania. Lodadio dovrà guardare anche ai due armeni in ottica qualificazione alla finale agli anelli. 18.52 Cosa succede se l’Italia non si qualifica ...

Inter-Juventus - otto cose che ci ha detto il Derby d’Italia : i bianconeri sono ancora la squadra da battere : Inter-Juventus è stato lo spot perfetto del momento che sta vivendo il calcio italiano. Il nostro campionato è in crescita e lo è già dallo scorso anno. L’arrivo di un campione come Cristiano Ronaldo era stato il primo segnale che qualcosa stava cambiando. Ieri sera ne abbiamo avuto la conferma. Una partita dai ritmi serrati, da calcio inglese. Non a caso in panchina c’erano due tecnici che il calcio britannico lo hanno ...

Mondiali di atletica : Crippa batte il record Italiano dei 10 mila dopo 30 anni : Superato il primato di Antibo. Il fondista azzurro è arrivato ottavo nella finale vinta dall’ugandese Cheptegei

LIVE Ginnastica - Mondiali 2019 in DIRETTA : TOKYOOOOO! Italia qualificata alle Olimpiadi! Lotta per la finale a squadre : bisogna battere il Brasile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca settima suddisione: l’Italia affonda alla trave, le Fate rovinano la gara ma le Olimpiadi sono vicine Cronaca ottava suddivisione: l’Olanda non fa nulla di speciale ma è davanti all’Italia, azzurre seste. Che ritorno di Roxana Popa! Le pagelle dell’Italia, profondo rosso alla trave: le Fate salvano il pass olimpico ma non basta. Iorio la migliore FOTO Italia col ...

L'uragano Lorenzo s'abbatte sull'Italia : nel weekend piogge e aria fredda : L?uragano Lorenzo è stato declassato: non è più un uragano, ma una tempesta tropicale, anche se per qualche giorno ha destato preoccupazione con la sua ampiezza (1300 km di...