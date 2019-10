Italia a Cinque Stelle | Grillo truccato da Joker | Non siamo quelli di 10 anni

Italia a Cinque Stelle - Di Maio sul palco. Un gruppo di attivisti dei centri sociali : "Basta armi alla Turchia" : Il ministro: "Chiederò all'Unione europea di interrompere la vendita di armi". Anche Grillo e Conte alla Mostra d'Oltremare: oltre 8mila persone alla fiera. Applausi e cori per il premier, attivisti contro i cronisti: "Jatevenne"

Italia a Cinque Stelle - Di Maio sul palco. Un gruppo di attivisti : "Basta armi alla Turchia" : Il ministro: "Chiederò all'Unione europea di interrompere la vendita di armi". Anche Grillo e Conte alla Mostra d'Oltremare: oltre 8mila persone alla fiera. Applausi e cori per il premier, attivisti contro i cronisti: "Jatevenne"

Iliad pronta a installare nuove antenne in queste cinque città Italiane : Iliad continua a rafforzare la propria infrastruttura nel nostro Paese e nelle ultime settimane ha presentato varie richieste per l'installazione di nuovi impianti L'articolo Iliad pronta a installare nuove antenne in queste cinque città italiane proviene da TuttoAndroid.

Ginnastica - tutte le medaglie dell’Italia femminile ai Mondiali : le Fate firmano il nono sigillo - cinque allori di Vanessa Ferrari : Oggi l’Italia femminile ha conquistato la nona medaglia della sua storia ai Mondiali di Ginnastica artistica. La squadra ha compiuto un’impresa fuori dal comune e si è messa al collo uno strepitoso bronzo nel team event, la gara più prestigiosa che premia la bontà del movimento di una Nazione intera. Le Fate si sono letteramente superate e ci hanno regalato un podio iridato a distanza di sei anni dall’ultima volta in rosa, ad ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Italia nell’empireo delle grandi - bronzo con la squadra. Chi sono le cinque Fate della leggenda? : L’Italia ha fatto saltare il banco ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica e ha conquistato una strabiliante medaglia di bronzo nel concorso a squadre come non capitava da addirittura 69 anni. Conosciamo più da vicino le cinque azzurre che sono riuscite nell’impresa: le quattro Fate della classe 2003 tutte tesserate per la Brixia Brescia e la classe 1999 Desiree Carofiglio (Fanfulla 1874). GIORGIA VILLA – La capitana della ...

Italia 5 Stelle - eletti contrari ai finanziamenti della festa M5s : uno su cinque non ha versato : Italia 5 Stelle si avvicina, ma i festeggiamenti per i dieci anni del Movimento 5 Stelle rischiano di essere rovinati dalle tensioni interne e anche dalla decisione di alcuni deputati e senatori che sembrano non voler finanziare la manifestazione, come richiesto espressamente. Almeno uno su cinque, ancora, non avrebbe versato i 1.500 euro dovuti.Continua a leggere

Matteo Renzi - Gelsomina Vono lascia i Cinque Stelle per Italia Viva : che la campagna acquisti abbia inizio : Gelsomina Vono inaugura la fuga dei grillini. La senatrice calabrese è infatti passata a Italia Viva per affiancare Matteo Renzi. "Una decisione difficile e sofferta che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici" giura Vono, sottolineando però che Renzi “ha dato prova

Golf - European Tour 2019 : cinque Italiani e tanti big in Scozia - c’è l’Alfred Dunhill Links Championship : Riparte dalla Scozia il cammino dell’European Tour 2019: è il momento di uno dei tornei più caratteristici dell’intero calendario, l’Alfred Dunhill Links Championship in Scozia. La grande particolarità, in questo caso, è che si gioca su tre percorsi: Carnoustie, Kingsbarns e soprattutto l’Old Course di St. Andrews, tempio del Golf mondiale che, nel 2021, ospiterà la centocinquantesima edizione dell’Open ...

Golf – Alfred Dunhill Links Championship : cinque gli Italiani in gara - Paratore guida il gruppo azzurro : Al famoso torneo scozzese parteciperanno anche personaggi famosi dello sport e della musica, come Ruud Gullit e Justin Timberlake Torneo-show in Scozia dove. come ogni anno, grandi campioni del Golf e personaggi famosi del mondo dello sport e dello spettacolo giocano insieme nell’Alfred Dunhill Links Championship (26-29 settembre), in programma sui tre percorsi dell’Old Course St. Andrews, di Carnoustie e di Kingsbarns. Formula pro-am (un ...

Baseball - Preolimpico 2019 : Italia in campo contro la Repubblica Ceca per proseguire il sogno a Cinque Cerchi : Dopo la sospensione della sfida di ieri contro il Sudafrica, prosegue l’avventura della Nazionale Italiana di Baseball nel torneo Preolimpico 2019, con gli azzurri del manager Gilberto Gerali che scenderanno in campo quest’oggi, per affrontare la Repubblica Ceca, prima formazione proveniente dagli scorsi Europei. Gli azzurri partiranno certamente con i favori del pronostico, in virtù di un roster sicuramente superiore, rinforzato ...

Baseball - Preolimpico 2019 : la pioggia ferma l’Italia - azzurri sul 4-4 contro il Sudafrica dopo cinque inning : Un po’ in chiaroscuro l’inizio dell”avventura della Nazionale italiana di Baseball nel torneo Preolimpico 2019, con la formazione del manager Gilberto Gerali che soffre oltremodo contro il Sudafrica per cinque inning, prima di un violento acquazzone che ferma la contesa. Avvio di gara da incubo per gli azzurri, che nel primo inning concedono addirittura quattro valide, che fruttano agli africani tre corse, iniziando da un ...

Panerai - cinque cose che non sai della più Italiana della marche svizzere : Nel 1860 Giovanni Panerai apre il suo negozio di orologeria a Firenze, sul Ponte alle Grazie: boutique e laboratorio, ma anche prima scuola di orologeria della città. Inizia così la storia di Panerai. Una storia che la porterà a diventare una delle più grandi eccellenze dell'orologeria svizzera. Icone dal 1936 È alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale che Panerai crea i primi prototipi del modello che ...

Cinque film si sono candidati a rappresentare l’Italia agli Oscar del 2020 : L’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali, ha annunciato i Cinque film italiani che hanno presentato la propria candidatura per rappresentare l’Italia agli Oscar del 2020. I film sono: Martin Eden di Pietro Marcello, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Il

Pd e Cinque Stelle - le vacanze sono finite : pensate all’Italia in crisi - non a Salvini : La crescita del Pil rallenta, la produzione industriale pure. Non basta che lo spread scenda, né che l’Europa ci sorrida e ci prometta un po' di flessibilità: all’Italia serve un governo che faccia ripartire l’economia, costi quel che costi, abbassando le tasse e investendo nell’innovazione. Altrimenti, al prossimo giro, altro che Salvini.Continua a leggere