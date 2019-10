Italia 5 stelle Napoli | Di Maio | Grillo | Conte | Fico e Casaleggio nell’Arena Gli

Italia a 5 Stelle - a Napoli c’è anche Beppe Grillo. L’abbraccio con Alfonso Bonafede : Beppe Grillo è arrivato alla Mostra d’Oltremare, a Napoli, per prendere parte a Italia 5 Stelle. Il fondatore del Movimento parlerà in serata dal palco dell’Arena flegrea. Si è presentato dietro al palco di ‘Io sono futuro’ dove ha incontrato Alfonso Bonafede. I due si sono scambiati un abbraccio L'articolo Italia a 5 Stelle, a Napoli c’è anche Beppe Grillo. L’abbraccio con Alfonso Bonafede proviene da Il Fatto ...

Italia a 5 stelle - Roberto Fico illustra le tappe del Movimento : dieci anni di battaglie - dalle piazze ai palazzi : “Dopo dieci anni di Movimento e quasi 5 di meetup, quindi dopo 15 anni in totale, non dobbiamo guardare mai indietro, guardare con tanto affetto a quanto fatto: abbiamo trascorso una storia stupenda e meravigliosa ma oggi siamo altro e dobbiamo guardare verso il futuro. Vedere oggi chi siamo e che strada percorrere”. Così Roberto Fico ha segnato il suo ingresso alla Mostra d’Oltremare di Napoli, la sua città che è stata scelta per ...

Italia 5 stelle - dopo dieci anni di M5S alcuni nodi vengono al pettine : Il decennale Cinquestelle – in celebrazione a Napoli – coincide con tutta una serie di nodi che stanno venendo al pettine nel Movimento. Ossia la fine della fase dilettantesca protrattasi sino al 2018, a seguito delle serissime responsabilità di governo che ormai gravano sugli spensierati “vaffatori” della politica come happening. Mentre dubbi volteggiano tipo avvoltoi sulle teste di quegli stessi che avevano scambiato il Parlamento ...

Italia 5 stelle Napoli - viaggio tra gli stand : dalle agorà per il confronto tra attivisti al villaggio Rousseau fino al laboratorio “pianta un albero” : Decine di agorà, almeno una per regione, per garantire il confronto tra attivisti e portavoce di ogni livello. Italia 5 stelle a Napoli, organizzata nel grande parco della Mostra d’Oltremare, è strutturata per celebrare i 10 anni del Movimento e per farlo non ci sono solo i cartelloni commemorativi dei momenti più rilevanti nella storia grillina, ma si è cercato anche di ricreare le pratiche che hanno da sempre ...

Italia 5 Stelle - Taverna agli scettici : “Non diciamo più ‘vaffa’? Sì. Voi a 20 anni eravate gli stessi di oggi?”. E ricorda i successi del M5s : “Quanti ci accusano di essere cambiati perché non diciamo più ‘vaffa’ e io ogni volta rispondo che, in realtà, stiamo cambiando il Paese. Per la prima volta abbiamo portato nel Parlamento l’opposizione, che prima non esisteva. E oggi siamo un movimento che sta al governo del Paese”. Esordisce così la senatrice M5s, Paola Taverna, a Napoli nel suo intervento sul palco di Italia 5 Stelle, la kermesse alla Mostra d’Oltremare per i primi dieci ...

Italia 5 stelle - protesta di disoccupati fuori dalla Mostra : “Noi abbandonati - da Di Maio solo promesse”. Ex-M5s : “Persi valori” : Un gruppo di contestatori formato da disoccupati ed espulsi dal M5s si sono riuniti con cartelli e striscioni all’esterno della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove è in corso Italia 5 stelle. “Di Maio ci promise che non ci avrebbe abbandonato, ma a oggi abbiamo ricevuto solo chiacchere” si lamenta un ex lavoratore di pubblica utilità del Comune di Napoli. “Da 10 mesi siamo in mezzo a una strada, se i 5 stelle sono ...

Italia 5 Stelle - Casaleggio : «Assenti sbagliano». Di Maio : «Gestione più collegiale» : «Sembra l’altro giorno che iniziavano i primi meet up, oggi a Napoli festeggiamo i primi dieci anni del Movimento», ricorda il figlio del fondatore, insieme a Beppe Grillo, del M5S

Italia 5 Stelle - Casaleggio : «Assenti sbagliano». Di Maio : «Gestione più collegiale con 70 - 80 persone» : «Sembra l’altro giorno che iniziavano i primi meet up, oggi a Napoli festeggiamo i primi dieci anni del Movimento», ricorda il figlio del fondatore, insieme a Beppe Grillo, del M5S

Casaleggio apre Italia 5 Stelle "Pd? Spero in un'alleanza solida" : Davide Casaleggio apre la kermesse M5s: "Pd? Spero in un'alleanza più solida di quella con la Lega. Chi non c'è ha sbagliato". I dissidenti: "Ci siamo montati la testa, tutti vogliono fare i ministri" Segui su affarItaliani.it

Italia a 5 Stelle - tutti gli interventi dal palco di Napoli. Segui la diretta streaming : Ambiente e innovazione sono temi protagonisti dei dibattiti organizzati nell’ambito di Italia a 5 Stelle, il grande evento del M5s in corso a Napoli. Lo spazio agorà “Io Sono Futuro” sarà incentrato su questo: la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica al servizio di un nuovo modello di società. Si alterneranno esperti, giornalisti, membri del governo e parlamentari, in due giorni in cui il protagonista sarà proprio il Futuro. ...

Italia 5 stelle Napoli - Di Maio e i suoi all’esame degli attivisti : tra assenti illustri e la “fatica” di stare al governo : Non è solo una festa: troppe le aspettative e troppe le attese. Neppure chiamarla convention è adeguato: il M5s sarà anche diventato un partito, ma ha conservato questo come unico rito che lo differenzia davvero da tutti gli altri. Italia 5 stelle, il raduno annuale dei grillini, è la piazza che fotografa lo stato di salute del Movimento. E quest’anno, che le candeline da spegnere sono dieci, attivisti e parlamentari si presentano con le ...

Ciclismo – Trek Grand Opening : inaugurata la nuova sede Italiana con un grande evento pieno di stelle : inaugurata la nuova sede della Trek Bicycle in Italia: a Bergamo presenti il neo campione del mondo Mads Pedersen, al fianco degli ex professionisti Alberto Contador, Ivan Basso e Paola Pezzo, oltre ai giovani Giulio Ciccone e Letizia Paternoster È stata inaugurata nella serata di ieri la nuova sede della filiale italiana di Trek Bicycle: la più Grande azienda americana di biciclette, che conta un fatturato globale annuale di oltre un ...

Italia 5 Stelle consumata dallo scontro tra correnti. Spaccatura anche nella Regione Lazio : La prima scissione M5s, per adesso, è certificata dalle chat. Poi si vedrà. Intanto cinque consiglieri pentastellati della Regione Lazio si sono riuniti in un gruppo whatsapp in dissenso e da qui studiano le prossime mosse all’urlo di “No all’alleanza con il Pd”. Perché infatti, come racconta l’Adnkronos, sul tavolo c’è la presidenza del Consiglio regionale e fonti interne parlano ...

"A Napoli non c'è nulla da festeggiare". Ecco perché l'ex ministro Grillo non andrà a Italia 5 Stelle : “Non credo ci sia da festeggiare. Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro”. Giulia Grillo, ex ministro della Salute, alla kermesse “Italia 5 Stelle” non ci sarà. Risponde al telefono mentre è in viaggio per Messina, la città dove vive: “Sto andando a casa, non ho lo spirito giusto per essere presente a Napoli”. Volto storico dei pentastellati, dieci anni da ...