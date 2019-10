Italia 5 stelle Napoli | Di Maio | “Chiederemo all’Ue di fermare la vendita di armi alla

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 ottobre 2019) Luigi Di, Giuseppe Conte, Roberto Fico, Davide Casaleggio. E naturalmente: Beppe Grillo. E’ un’arena di 5mila e 500 persone quella che accoglie i leader del Movimento 5per la serata finale del primo giorno di. Dopo decine di agorà e incontri tra gli attivisti e i vari esponenti del governo, tocca ai big prendere la parola. Un intervento molto atteso perché arriva in un momento molto delicato per il Movimento e in tanti si aspettano annunci di riforme e cambiamenti strutturali per i 5. Intanto dagli organizzatori arrivano i primi numeri. Secondo lo staff, in totale, nella giornata di oggi si sono contati oltre 25mila ingressi.”L’obiettivo è arrivare a 50milafine della due giorni”, scrivono in una nota. Di– Quando Luigi Dientra nell’Arena si alzano tutti in piedi: “Auguri a tutti”, ...

