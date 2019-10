Italia 5 Stelle | Casaleggio | «Assenti sbagliano» Di Maio | «Gestione più collegiale con

Casaleggio apre Italia 5 Stelle "Pd? Spero in un'alleanza solida" : Davide Casaleggio apre la kermesse M5s: "Pd? Spero in un'alleanza più solida di quella con la Lega. Chi non c'è ha sbagliato". I dissidenti: "Ci siamo montati la testa, tutti vogliono fare i ministri" Segui su affarItaliani.it

Italia a 5 Stelle - tutti gli interventi dal palco di Napoli. Segui la diretta streaming : Ambiente e innovazione sono temi protagonisti dei dibattiti organizzati nell’ambito di Italia a 5 Stelle, il grande evento del M5s in corso a Napoli. Lo spazio agorà “Io Sono Futuro” sarà incentrato su questo: la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica al servizio di un nuovo modello di società. Si alterneranno esperti, giornalisti, membri del governo e parlamentari, in due giorni in cui il protagonista sarà proprio il Futuro. ...

Italia 5 stelle Napoli - Di Maio e i suoi all’esame degli attivisti : tra assenti illustri e la “fatica” di stare al governo : Non è solo una festa: troppe le aspettative e troppe le attese. Neppure chiamarla convention è adeguato: il M5s sarà anche diventato un partito, ma ha conservato questo come unico rito che lo differenzia davvero da tutti gli altri. Italia 5 stelle, il raduno annuale dei grillini, è la piazza che fotografa lo stato di salute del Movimento. E quest’anno, che le candeline da spegnere sono dieci, attivisti e parlamentari si presentano con le ...

Ciclismo – Trek Grand Opening : inaugurata la nuova sede Italiana con un grande evento pieno di stelle : inaugurata la nuova sede della Trek Bicycle in Italia: a Bergamo presenti il neo campione del mondo Mads Pedersen, al fianco degli ex professionisti Alberto Contador, Ivan Basso e Paola Pezzo, oltre ai giovani Giulio Ciccone e Letizia Paternoster È stata inaugurata nella serata di ieri la nuova sede della filiale italiana di Trek Bicycle: la più Grande azienda americana di biciclette, che conta un fatturato globale annuale di oltre un ...

Italia 5 Stelle consumata dallo scontro tra correnti. Spaccatura anche nella Regione Lazio : La prima scissione M5s, per adesso, è certificata dalle chat. Poi si vedrà. Intanto cinque consiglieri pentastellati della Regione Lazio si sono riuniti in un gruppo whatsapp in dissenso e da qui studiano le prossime mosse all’urlo di “No all’alleanza con il Pd”. Perché infatti, come racconta l’Adnkronos, sul tavolo c’è la presidenza del Consiglio regionale e fonti interne parlano ...

"A Napoli non c'è nulla da festeggiare". Ecco perché l'ex ministro Grillo non andrà a Italia 5 Stelle : “Non credo ci sia da festeggiare. Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro”. Giulia Grillo, ex ministro della Salute, alla kermesse “Italia 5 Stelle” non ci sarà. Risponde al telefono mentre è in viaggio per Messina, la città dove vive: “Sto andando a casa, non ho lo spirito giusto per essere presente a Napoli”. Volto storico dei pentastellati, dieci anni da ...

Beppe Grillo chiuderà Italia a 5 stelle a Napoli : Beppe Grillo sarà a Italia 5 stelle e chiuderà l’evento dal palco principale, quello dell’Arena Flegrea. Lo annuncia il blog delle stelle.“Sabato gli interventi politici partiranno alle 19. Aprirà il saluto di Luigi Di Maio. A seguire il giornalista Paolo Borrometi intervisterà insieme Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Poi ci saranno gli interventi di Roberto Fico e di Davide Casaleggio”, si ...

M5S : Beppe Grillo ci sarà - a Napoli chiude Italia 5 Stelle : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Beppe Grillo ci sarà: anche quest’anno non mancherà l’appuntamento di Italia 5 Stelle. Il fondatore e garante del M5S nelle ultime ore veniva dato in forse per motivi personali, invece arriverà a Napoli per prendere parte alla festa del Movimento, mai mancata. Grillo chiuderà la serata clou, quella di sabato, quando sul palco dell’Arena Flegrea salirà anche il premier Giuseppe Conte. ...

Italia 5 stelle a Napoli - stand divisi per regioni e agorà : il programma. Ci sarà Conte - disertano Paragone e le ex ministre Grillo e Lezzi : stand divisi per regioni, le tradizionali agorà con parlamentari e ministri, e naturalmente lo spazio per la piattaforma Rousseau. Sono stati diffusi i primi dettagli di Italia 5 stelle, la due giorni annuale del Movimento che quest’anno celebra i 10 anni della creatura di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. La città scelta è Napoli, parco della Mostra d’Oltremare, patria di due tra i principali esponenti 5 stelle: Roberto Fico e ...

Luigi Di Maio - rivolta dei dissidenti : Alessandro Di Battista e Giulia Grillo assenti a Italia 5 Stelle : "Non so se andrò a Italia 5 Stelle (la festa nazionale in programma sabato e domenica), mi pare difficile". L'ex ministro della Salute, Giulia Grillo non pare essere l'unica. Alla Camera raccontano infatti che altri big potrebbero disertare l'evento: "Non ne possiamo più di queste cose", scandisce u

Sondaggi Politici Elettorali Ottobre 2019 : news situazione Lega - Movimento 5 Stelle - PD - Italia Viva e Fratelli d’Italia : In questo articolo analizzeremo i dati emersi dai Sondaggi Politici Elettorali effettuati da diverse agenzie di rilevazione relativamente al mese di Ottobre 2019, dandovi tutte le news rispetto alle oscillazioni dei consensi verso i principali partiti del parlamento Italiano (Lega, Movimento 5 Stelle, PD e Fratelli d’Italia). In questo preciso momento della vita politica nazionale, con i delicati lavori di imbastitura della legge di ...

M5S - il dissenso è solo congelato. Le ombre su Italia 5 Stelle : Luigi Di Maio ha incassato un plebiscito sul taglio dei parlamentari, ma i malumori restano. Alla kermesse a Napoli nel fine settimana mancherà Di Battista. Elezione dei capigruppo verso fumata nera

Italia 5 Stelle - eletti contrari ai finanziamenti della festa M5s : uno su cinque non ha versato : Italia 5 Stelle si avvicina, ma i festeggiamenti per i dieci anni del Movimento 5 Stelle rischiano di essere rovinati dalle tensioni interne e anche dalla decisione di alcuni deputati e senatori che sembrano non voler finanziare la manifestazione, come richiesto espressamente. Almeno uno su cinque, ancora, non avrebbe versato i 1.500 euro dovuti.Continua a leggere

M5S : Edoardo Bennato torna sul palco di Italia 5 Stelle : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – torna sul palco di Italia 5 Stelle Edoardo Bennato. L’artista napoletano, che ha già calcato il palco della kermesse grillina nel 2014, figura infatti tra gli artisti che si esibiranno nel capoluogo campano, dove il 12 e 13 ottobre, all’interno della Mostra d’Oltremare, si svolgerà l’edizione 2019 di Italia 5 Stelle, la tradizionale festa del Movimento che quest’anno ricade nel ...