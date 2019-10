Invasione Siria | Zingaretti | “Il governo valuti stop alla vendita di armi alla Turchia”

Invasione della Siria : la Germania sospende la vendita di armi alla Turchia : Il governo tedesco ha deciso di bloccare la vendita di armi alla Turchia. L'embargo è stato annunciato dal Ministro degli Esteri Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Il provvedimento - ha dichiarato - intende colpire l’operazione militare avviata da Ankara nel nord est della Siria contro i curdi. Nel 2018 Berlino ha venduto ad Ankara 240 milioni di euro di armamenti.Continua a leggere

Invasione della Siria : l’Olanda sospende la vendita di armi alla Turchia : I Paesi Bassi hanno deciso di non rendersi in alcun modo complici dell'azione di Erdogan e di fermare le esportazioni di armi verso la Turchia. Come ha dichiarato il vicepremier olandese Hugo de Jonge, le forniture di armamenti sono sospese finché proseguiranno gli attacchi delle forze armate di Ankara.Continua a leggere

Siria - civili in fuga da Invasione turca : 7.40 Sono più di 70mila gli sfollati tra la popolazione civile del nord della Siria dall'inizio dell'offensiva turca, scattata mercoledì scorso. Lo hanno denunciato gli attivisti dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Ieri l'Unhcr -Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati- parlava di decine di migliaia di civili in fuga dai combattimenti innescati dall'operazione "Fonte di pace" voluta da Erdogan.

Siria - per fermare l’Invasione turca serve dialogo con Damasco (e un’Europa finalmente unita) : L’annuncio di Donald Trump di ritirare le proprie forze dal nord della Siria ha sorpreso i gruppi armati curdi nella regione e l’intera diplomazia mondiale. Dopo aver contribuito a sconfiggere l’Isis, i curdi vengono prima convinti a smantellare le fortificazioni al confine con la Turchia e successivamente abbandonati nelle mani del Sultano, che non ha perso tempo e ha lanciato un’offensiva devastante con l’obiettivo di creare una zona ...

Siria - Israele condanna Invasione turca : 17.48 "Israele condanna con forza l'invasione militare da parte della Turchia delle regioni curde in Siria e mette in guardia da una pulizia etnica dei curdi da parte dei turchi o dei loro fiancheggiatori". Così il premier Netanyhau sull'operazione militare lanciata ieri da Erdogan in Siria. "Israele compirà ogni sforzo possibile per garantire aiuti umanitari al coraggioso popolo curdo", assicura.

Siria : Smeriglio - ‘fermare Invasione Rojava prima di massacro’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – ‘L’invasione turca del Rojava deve essere fermata immediatamente, prima che si trasformi in un massacro. La comunità internazionale deve reagire con la massima determinazione all’irresponsabile atto di guerra di Erodgan”. Lo afferma Massimiliano Smeriglio, eurodeputato eletto nelle liste del Pd. “Le conseguenze -aggiunge- potrebbero essere drammatiche, dalla destabilizzazione ...

Invasione TURCHIA IN SIRIA/ Il patto nascosto di Erdogan con Trump e Putin : probabile che l'attacco turco sia concordato con Russia e Usa, e che non uscirà dai 'binari'. In caso contrario, tutto può succedere

Siria - via anche all’Invasione via terra dalla Turchia. Trump : «Una cattiva idea» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e Turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco

GUERRA TURCHIA-SIRIA : Invasione E RAID/ Usa "curdi abbandonati da Trump" : Turchia, GUERRA curdi in Siria: INVASIONE e RAID. Erdogan: 'Iniziata offensiva contro i curdi'. Ira Francia e Italia, Rep Usa 'Trump ha abbandonato i curdi'

Siria - Turchia pronta all'Invasione con 23mila uomini. «Offensiva al via stanotte» : Non ci sono solo i cinquemila soldati delle forze speciali della Turchia pronti a lanciare l'offensiva contro le milizie curde dell'Ypg nel nord-est della Siria: almeno 18mila...

Siria - 5.000 soldati turchi pronti all'Invasione. I curdi si mobilitano : «Resistenza è dovere morale» : Cinquemila soldati delle forze speciali della turchia sono pronti a entrare nel nord-est della Siria per l'annunciata operazione militare contro le milizie curde dell'Ypg. Lo riportano media...

Invasione TURCHIA IN SIRIA/ Biloslavo : lo stop di Trump spiana la strada a Putin : Il conflitto tra TURCHIA e curdi al momento è scongiurato, visto che le truppe americane non se andranno. Ma il vincitore in SIRIA è Putin

Siria - il vero obiettivo dell'Invasione turca : creare un "protettorato ottomano". Da Trump una mezza retromarcia : Ormai è solo questione di ore. Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver terminato i preparativi per la sua offensiva nel nord della Siria contro le milizie curdo-Siriane Pyg/Ypg e ha avvertito che Ankara “non tollererà mai la creazione di un corridoio del terrorismo lungo il confine”. obiettivo della Turchia è scongiurare la nascita di un’entità nazionale curda al confine. “La ...

Invasione TURCHIA IN SIRIA/ "60mila terroristi pronti a tornare in Europa" : INVASIONE TURCHIA in SIRIA. Trump ha annunciato il ritiro dai territori curdi SIRIAni, lasciando via libera all'INVASIONE turca.