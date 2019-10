Invasione della Siria | la Germania sospende la vendita di armi alla Turchia

Invasione della Siria : l’Olanda sospende la vendita di armi alla Turchia : I Paesi Bassi hanno deciso di non rendersi in alcun modo complici dell'azione di Erdogan e di fermare le esportazioni di armi verso la Turchia. Come ha dichiarato il vicepremier olandese Hugo de Jonge, le forniture di armamenti sono sospese finché proseguiranno gli attacchi delle forze armate di Ankara.Continua a leggere