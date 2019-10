Intervista a Giordana Angi per Voglio Essere Tua | l’amore in ogni sua forma nel nuovo

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 12 ottobre 2019) EsceTua, ilalbum dia soli 6 mesi dall’uscita del suo primo lavoro, Casa. Emozioni, turbamenti e sentimenti trovanonelle parole dinell’album prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italy). Due le lingue chepredilige: l’italiano e il francese; dieci invece le tracce contenute inTua per unviaggio musicale all’esplorazione dell’anima dell’artista che, nel frattempo, ha scritto anche quattro brani per Tiziano Ferro ed è co-autrice dei primi due singoli dal suodisco (Buona (Cattiva) Sorte e Accetto Miracoli).apre il suo cuore senza filtri e senza timori. Parla dell’amore insua sfaccettatura: l’amore idealizzato ma anche concreto, l’amore nostalgico e malinconico, l’amore vissuto ...

