Infortunio Chiesa | il centrocampista della Fiorentina si ferma durante Italia-Grecia

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019)– Si sta giocando. Tegola per gli Azzurri, ma soprattutto per la. Federicosi è dovuto arrendere ad un problema muscolare accusato poco prima del 40′. L’esternoNazionale e dei viola si è infortunato al flessoreuno scatto sulla fascia destra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’entità del problema. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ilsiCalcioWeb.

Vivo_Azzurro : ? FINE PRIMO TEMPO ???? #ItaliaGrecia ???? 0??-0?? ?? L’#Italia perde #Chiesa per infortunio a fine tempo. Al suo posto… - spaziocalcio : Federico #Chiesa fuori per infortunio nel corso del primo tempo di #ItaliaGrecia: le condizioni del giocatore della… - violanews : Fiato sospeso per Federico Chiesa: esce per infortunio al 39° di Italia-Grecia - -