Incendio Sarno - arrestato un sedicenne : ha ripetutamente appiccato il fuoco alle sterpaglie con un accendino : Un sedicenne è stato arrestato oggi dai carabinieri di Nocera Inferiore in relazione all’Incendio avvenuto a Sarno lo scorso settembre (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Il minore, già conosciuto dalle forze dell’ordine, si trovava al momento dell’esecuzione della misura in una comunità, perché recentemente arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza ...

Incendio di Sarno - la furia del sindaco : "Pene severissime" : Giovanni Vasso Ci sarebbe una bravata di un gruppo di giovanissimi dietro il rogo che ha mandato in fumo i boschi del monte Saretto, nel Salernitano. Il primo cittadino: "Sembra una lotta tra il bene e il male" Un Incendio appiccato sui monti finisce per minacciare il centro della città. È stato un fine settimana da incubo a Sarno, in provincia di Salerno. Scoperti i piromani, si tratterebbe di una banda di ragazzini. La furia del ...

Incendio Sarno - ipotesi "bravata" : sospetti su sette ragazzi : Gabriele Laganà I giovani, tra cui sei minorenni, sarebbero stati incastrati dalle telecamere della zona. Paura a Sarno per possibili colate di fango provocate dalle piogge Forse sono stati individuati i responsabili del vasto Incendio che ha devastato la collina del Saretto a Sarno, comune in provincia di Salerno. A provocare le fiamme potrebbero essere stati sette ragazzi, sei minorenni e un maggiorenne, tutti residenti nel comune ...

L'Incendio di Sarno : 200 sfollati e una pineta distrutta. Una bravata 6 ragazzi (5 minorenni) : Il tam tam che era circolato per tutta la giornata di ieri ha trovato conferma: sono quasi tutti minorenni (cinque su sei) i giovani che venerdì sera, probabilmente per una bravata, hanno provocato il vasto incendio sulla collina del Saretto, a Sarno (Salerno), andata in gran parte distrutta e che ha provocato l’evacuazione della popolazione della zona. Le indagini, avviate dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera ...

Vasto Incendio a Sarno : identificati i 6 responsabili : I carabinieri hanno identificato 6 giovani, di cui 5 minorenni, che potrebbero essere gli autori del Vasto incendio divampato, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, sul monte “Saretto” a Sarno, nel Salernitano: le posizioni dei sospettati sono al vaglio del pm Angelo Frattini della procura dei minorenni di Salerno e del sostituto procuratore Anna Chiara Fasano della procura di Nocera Inferiore. Gli inquirenti sono al lavoro per ...

Mega Incendio a Sarno : ipotesi bravata di alcuni ragazzi. Altri roghi nel Napoletano : nube nera e allarme tra i residenti [GALLERY] : Per molte ore, l’enorme incendio (poi domato) sul monte Saretto ha tenuto col fiato sospeso la popolazione di Sarno (Salerno). Un incendio di dimensioni particolarmente ampie: per il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che ha attivato la macchina necessaria alla messa in sicurezza del territorio, si tratta di una “evidente matrice dolosa e per questa ragione non può rimanere impunito. Un atto scellerato che mette a grave ...

Domato l’enorme Incendio a Sarno : le famiglie evacuate tornano a casa [GALLERY] : Sono state domate le fiamme in località Saretto a Sarno, nel salernitano. Già in mattinata le famiglie hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni. Si tratta di circa 200 persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni la scorsa notte dopo il vasto incendio che ha interessato la collina a ridosso del Comune di Sarno. Una ventina di persone ha trovato sistemazione nell’istituto scolastico messo a disposizioni ...

Sarno devastata dall'Incendio - si accende l'allarme idrogeologico : «Ci voglio quarant?anni per creare un bosco e due ore per distruggerlo». È infuriato, il sindaco, Giuseppe Canfora, mentre osserva una porzione di territorio ridotta...

Enorme Incendio a Sarno : 200 cittadini evacuati - “il Monte Saretto a rischio idrogeologico” [FOTO] : Notte di paura a Sarno, dove qualche ore fa un Enorme rogo ha investito il comune del Salernitano. Il ricordo va a quel giorno di maggio del 1998, quando il comune dell’agro sarnese nocerino fu investito da una colata di fango che causo’, li’ e in altri comuni vicini, 160 morti. E’ questa la preoccupazione maggiore a poche ore di distanza dal vasto incendio divampato, nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi di una ...