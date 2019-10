Imma Tataranni | trama quarta puntata 13 ottobre | la donna ha delle fantasie su Calogiuri

Imma Tataranni - Quarta Puntata : Pietro Geloso di Ippazio! : Imma Tataranni, trama Quarta Puntata: Imma continua ad avere un rapporto molto stretto con l’appuntato, ma per la prima volta se ne accorge anche Pietro. Intanto una questione di famiglia sconvolge il sostituto procuratore… Prosegue il giallo di Imma Tataranni, il sostituto procuratore che deve indagare su una serie di casi, ma deve anche fare i conti con passioni e litigi. In particolar modo nelle ultime puntate l’abbiamo ...

Imma Tataranni – Sostituto procuratore - un suicidio misterioso : anticipazioni 13 ottobre : Quarta avventura per Imma Tataranni, la protagonista della fiction omonima Imma Tataranni – Sostituto procuratore tratta dai gialli scritti da Mariolina Venezia. Domenica 13 ottobre, dalle 21.25 circa su Rai1, va infatti in onda un nuovo appuntamento con le storie della magistrata lucana, sempre interpretata da Vanessa Scalera (che, tra l’altro, ha confidato di recente che il pubblico fatica a riconoscerla per via del fatto che il ...

Vanessa Scalera spaventata da Imma Tataranni? La confessione : Imma Tataranni – Sostituto procuratore, Vanessa Scalera choc: “Mi spaventa” Il successo di ascolti riscontrato dalla fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore ha puntato i riflettori su Vanessa Scalera. L’attrice pugliese è riuscita a dare carattere a un personaggio schietto e colorato, ed è stata considerata da molti come una versione al femminile di Montalbano. L’attrice, sulle pagine del settimanale ...

Imma Tataranni - Massimiliano Gallo confessa : “È un problema” : Imma Tataranni: l’attore di Pietro fa una rivelazione su Vanessa Scalera Pietro De Ruggeri è l’affettuoso marito di Vanessa Scalera in Imma Tataranni, un personaggio originale e inconsueto, interpretato in modo impeccabile da Massimiliano Gallo. L’attore partenopeo sulle pagine di Vero Tv ha parlato della fiction di Rai1, del suo personaggio e della collega Vanessa Scalera. Proprio sulla scelta di assegnare il ruolo della ...

Imma Tataranni - Vanessa Scalera commossa : “Ecco cosa mi è successo” : Vanessa Scalera racconta un aneddoto accaduto dopo Imma Tataranni Vanessa Scalera è entrata ormai nel cuore del pubblico di Rai1 impersonando Imma Tataranni. Il Sostituto procuratore di Matera, nella fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, ha subito catturato il pubblico della prima rete con il suo piglio inconfondibile e un carattere ruvido. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha ammesso che per strada ...

Imma Tataranni - l’attrice Vanessa Scalera : ‘Nessuno mi riconosce’ : Imma Tataranni sostituto procuratore è la fiction del momento e ogni settimana l’appuntamento della domenica sera consegna la vittoria nel prime time a Rai 1 a mani basse. Protagonista della storia tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e che si svolge negli uffici della procura di Matera è appunto Imma Tataranni, interpretata dall’attrice salentina Vanessa Scalera (42 anni), che intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni nel ...

Imma Tataranni è un'antiborghese e piace al pubblico - per Vanessa Scalera è un 'vulcano' : Dal 22 settembre ogni domenica sera su Rai Uno 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore' tiene compagnia al pubblico italiano con un giallo a settimana in cui la protagonista, un po' magistrato un po' detective, cerca di inchiodare il colpevole di turno. L'interprete di Imma è Vanessa Scalera la quale, dopo aver rivestito nella sua carriera diversi ruoli drammatici, si è cimentata nell'impresa di rappresentare sul piccolo schermo un personaggio ...

Imma Tataranni - spoiler del quarto appuntamento : Pietro è geloso di Ippazio : Domenica 13 ottobre andrà in onda su Rai 1 la quarta puntata della fiction Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. La fiction sin dalla prima puntata è riuscita ad appassionare il pubblico del piccolo schermo conquistando oltre 4 milioni di telespettatori. Nella quarta puntata Imma avrà a che fare con un nuovo caso di omicidio ma anche con questioni personali che riguardano il marito, la figlia e la madre. Proprio quest'ultima, ormai molto ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 6 ottobre : Imma Tataranni doppia Live non è la d’Urso : La nuova serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore su Rai1 si è aggiudicata la prima serata tv di domenica 6 ottobre con 4 milioni 401mila telespettatori pari al 19.5% di share, in leggero incremento rispetto alla settimana scorsa. Ascolti tv prime time Su Canale 5 l’appuntamento domenicale con Live Non è la D’Urso ha raccolto 2 milioni 273mila telespettatori pari al 13.32% di share. Su La7 Non è l’Arena di Massimo ...

Anticipazioni Imma Tataranni del 13 ottobre : lei bacia Ippazio ma potrebbe essere un sogno : Continua la cavalcata vincente di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, la nuova fiction di Rai 1 che, settimana dopo settimana, sta riuscendo a conquistare le attenzioni del pubblico. Nonostante la rivalità della domenica sera con altri programmi importanti, la Serie Tv non ha avuto alcuna battuta d'arresto, infatti è stata già ribattezzata come la versione femminile del Commissario Montalbano. Imma è un personaggio che piace per la sua ...

Ascolti TV | Domenica 6 ottobre 2019. Imma Tataranni 19.5% - Live 13.3%. Fazio cala (7.3%-8%) - male Chef Rubio (1%) : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, Domenica 6 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.34 – la fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha conquistato 4.401.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.19 all’1.21 - Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.273.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 1.806.000 spettatori ...

Imma Tataranni - la fiction di Rai 1 vince ancora la gara di ascolti. Juve-Inter da record - Barbara D’Urso con Giorgia Meloni fa il 13 - 3% - Fabio Fazio l’8% : La domenica sera, com’è noto, è televisivamente affollata. Gongola però Rai1 grazie a Imma Tataranni, la fiction con Vanessa Scalera regala la vittoria della serata alla prima rete del servizio pubblico. L’episodio “I giardini della memoria” è stato visto da 4.401.000 e il 19,5% di share, ascolti che permettono a Rai1 di doppiare Canale 5. Non è la D’Urso si ferma al 13,3% di share con 2.273.000 telespettatori pur ...

