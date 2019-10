Ilaria Di Roberto scrittrice vittima di Revenge Porn | «Ora non vivo più | nessuno mi

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 12 ottobre 2019) L’esistenza idillica, quasi da sogno, dellaventinovenneDi, originaria di Cori un piccolo paese sui monti Lepini, in provincia di Latina, si è trasformata in un incubo. I selfie sulla sua pagina Facebook, sorridente e spensierata, ingannano. Qualche anonimo ha creato profili falsi a carattere sessuale inserendo fotomontaggi osceni: la ritraggono nuda, in mostra le parti intime. La mano dietro la rete ha utilizzato il volto die l’ha “incollato” con un programma di grafica su corpi nudi, poi non si è fatta scrupoli a far girare i fake in rete. La, stando alla denuncia querela che ha presentato alla sezione di polizia postale di Latina, sarebbe una delle prime vittime del reato di “”, contemplato nel cosidetto Codice Rosso all’articolo 612 ter che punisce fino a 5 anni chiunque diffonde illecitamente immagini o ...

LaNotPontina : 'Mi chiamo Ilaria Di Roberto e sono una scrittrice di Cori (LT). È da circa due anni che sono vittima di hacking, p… - LaNotPontina : 'Mi chiamo Ilaria Di Roberto e sono una scrittrice di Cori (LT). È da circa due anni che sono vittima di hacking, p… -