Il suo ricordo sarò vivo nei miei passi | Caterina Balivo piange ricordando

Dieci anni senza Stefano Cucchi : a Roma V Memorial in suo ricordo : Roma – “Dieci anni senza Stefano. Umanita’ in marcia”, e’ questo il titolo del V Memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e il 13 ottobre a Roma, a Dieci anni dalla morte del geometra Romano. L’iniziativa e’ stata presentata questa mattina nella sala del Carroccio in Campidoglio. Presenti Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, l’avvocato Fabio Anselmo, Gianluca Peciola e vari rappresentanti delle ...

“Anche lei tra le 100 iene”. Nadia Toffa - durante il ricordo spunta il suo volto : Grande emozione ieri durante la prima puntata di stagione de Le Iene. Alessia Marcuzzi, senza riuscire a trattenere le lacrime, ha ricordato Nadia Toffa. Ha parlato dello splendido sorriso con il quale ha lottato contro il cancro, la ferma intenzione di non darla vinta alla malattia continuando a vivere intensamente, ma ha menzionato anche i momenti in cui la conduttrice si lasciava andare e cedeva alle lacrime. Le parole di Alessia Marcuzzi ...

Nadia Toffa : Le iene si riuniscono in suo ricordo - ma mancano la Blasi e Mammucari : Nella serata del 1° ottobre è stata trasmessa una puntata speciale dedicata alla compianta Nadia Toffa, la iena che lo scorso 13 agosto è venuta a mancare dopo una lunga battaglia affrontata contro il cancro. La prima puntata della nuova stagione de Le iene, il format d'inchiesta e di approfondimento giornalistico attualmente condotto da Alessia Marcuzzi, si è rivelata un appuntamento televisivo speciale all'insegna di momenti particolarmente ...

Nadia Toffa - il murale in suo ricordo. Fan su Facebook : «Un piccolo gesto per una persona stupenda» : Un murale dedicato a Nadia Toffa vestita da Iena, per ricordare la conduttrice scomparsa poco più di un mese fa a causa di un tumore. A realizzare il murale, il writer tarantino Michele Marraffa, conosciuto come Nocci, nel rione Salinella a Taranto. Come riporta Repubblica, l’iniziativa è partita da un gruppo di giovani del quartiere e da Marco Guarella, gestore di uno spazio con biliardo. Per la realizzazione del murale – che si ...

Vittorio Feltri e il ricordo di Oriana Fallaci : "Vi racconto la mia amica e i suoi ultimi giorni con me" : Ogni anno il 15 settembre, anniversario della scomparsa della mia cara amica Oriana Fallaci, vengo assalito dalla nostalgia. Dai meandri del cuore emergono dolci e aspre memorie, come era lei. Per celebrarla ho deciso di condividere con voi il capitolo del mio libro "Il borghese", dedicato a questa

Morte Gimondi – Anche Vincenzo Nibali saluta Felice : “buona fuga! Ricordo il suo disappunto quando vinsi i Tour e…” [FOTO] : Vincenzo Nibali ricorda Felice Gimondi dopo la tragica e improvvisa scomparsa dell’ex ciclista La scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un grande vuoto nel mondo del ciclismo. L’ex corridore è scomparso ieri a causa di un malore mentre si trovava in mare a Giardini Naxos e nonostante gli immediati soccorsi non c’è stato nulla da fare. In tantissimi hanno voluto ricordare Gimondi, con post social e parole commoventi. Tra ...

Morto Felice Gimondi : il ricordo del ‘cannibale’ Eddie Merckx - il suo grande rivale : A Giardini Naxos è Morto Felice Gimondi, aveva 76 anni. Gimondi è stato uno dei più grandi ciclisti di sempre, vinse tre volte il Giro d'Italia, il Tour, la Vuelta e il Mondiale. Gimondi è stato ricordato da Francesco Moser e dal suo grande amico e rivale Eddie Merckx: "Mi mancherà tantissimo, grande uomo e grande ciclista".Continua a leggere